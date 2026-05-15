Serie A
Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 37ª giornata. Chi è stato scelto per Roma-Lazio ma non solo
Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 37ª giornata. Chi è stato scelto per tutte le sfide
Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 37ª giornata di Serie A.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
COMO – PARMA h. 12.00
ZUFFERLI
ROSSI C. – LAUDATO
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
GENOA – MILAN h. 12.00
SOZZA
LO CICERO – CECCONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
JUVENTUS – FIORENTINA h. 12.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MARINELLI
VAR: CHIFFI
AVAR: MERAVIGLIA
PISA – NAPOLI h. 12.00
FOURNEAU
PRETI – BIFFI
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: CAMPLONE
ROMA – LAZIO h. 12.00
MARESCA
PERETTI – PERROTTI
IV: FABBRI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
INTER – H. VERONA h. 15.00
CALZAVARA
COSTANZO – PASSERI
IV: COLLU
VAR: SANTORO
AVAR: GIUA
ATALANTA – BOLOGNA h. 18.00
PERENZONI
GARZELLI – GRASSO
IV: ZANOTTI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SERRA
CAGLIARI – TORINO h. 20.45
ARENA
BERCIGLI – REGATTIERI
IV: PERRI
VAR: GHERSINI
AVAR: PRONTERA
SASSUOLO – LECCE h. 20.45
LA PENNA
ROSSI L. – FONTEMURATO
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: DIONISI
UDINESE – CREMONESE h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – VECCHI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MARINI
AVAR: COSSO