Yildiz rischia l’operazione! Le condizioni del numero 10 della Juventus e cosa potrebbe accadere prima dell’inizio della stagione

Yildiz a rischio operazione dopo il persistente dolore al ginocchio. Quali sono le sue condizioni e gli scenari possibili prima dell’inizio della stagione

Dopo la precoce e dolorosa eliminazione della Turchia dai Mondiali 2026, il fantasista della Juventus, Kenan Yildiz, ha dato ufficialmente il via alle proprie vacanze estive. Il giovane talento bianconero ha deciso di staccare completamente la spina dal calcio giocato per rifugiarsi a Ratisbona, in Germania, la sua città natale. Questo ritorno alle origini rappresenta per il numero dieci un’opportunità per ritrovare gli affetti familiari, ma anche un momento di profonda riflessione. L’avventura iridata del calciatore è stata infatti fortemente condizionata da persistenti problemi fisici, in particolare da una fastidiosa tendinopatia rotulea al ginocchio che necessita di cure immediate. Lo riporta Tuttosport.

Il rientro alla Continassa e l’ipotesi operazione

Attualmente, l’obiettivo prioritario del giocatore è il riposo totale, evitando qualsiasi tipo di sforzo precoce. Già durante il soggiorno negli Stati Uniti, Yildiz ha portato avanti un fitto programma di terapie e trattamenti specifici mirati alla riduzione del dolore. Questo percorso riabilitativo continuerà nei prossimi giorni, in attesa del suo ritorno a Torino. Il raduno alla Continassa per il fantasista turco è previsto attorno al 20 luglio, a circa tre settimane di distanza dall’ultima sfida disputata contro la nazionale statunitense.

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Una volta rientrato alla base, lo staff medico piemontese valuterà attentamente lo stato dell’articolazione per pianificare i carichi di lavoro. Affrontare una stagione dispendiosa, che potrebbe superare i 50 impegni ufficiali, richiede una condizione ottimale. Per questo motivo, non viene scartata a priori la soluzione più drastica: un eventuale intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema. Al momento l’operazione resta un’ipotesi sullo sfondo, e la scelta definitiva verrà presa di comune accordo tra il calciatore e il suo entourage.

Calciomercato: blindato dalle avance di Florentino Perez

Nonostante i piccoli acciacchi e qualche isolata critica piovuta da una parte della tifoseria subito dopo il suo rinnovo contrattuale, Yildiz rimane un pilastro insostituibile per il futuro della Juve. In questi giorni di relax, trascorsi anche in compagnia del compagno di squadra Dean Huijsen (confermato al Real anche grazie alla stima di José Mourinho), sono tornate a farsi sentire le voci di mercato. L’ammirazione del Real Madrid e del presidente Florentino Perez è nota, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello. Nelle prossime due settimane si capirà se il club potrà contare sul proprio numero dieci già per l’inizio del campionato o se si renderà necessaria una partenza più prudente.