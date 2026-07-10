Trequartista cercasi, tre talenti europei per il Milan: chi sono i tre gioiellini nel mirino di Amorim

Il Milan è a caccia di un nuovo trequartista da regalare a Ruben Amorim: ecco i tre nomi nella lista dei rossoneri

Il Milan prosegue il proprio lavoro sotto traccia per iniettare dosi massicce di qualità, estro e fantasia sulla trequarti in vista della prossima stagione. La ricerca di un profilo futuribile, dotato di eccellenti qualità tecniche e ampi margini di miglioramento, rappresenta uno dei temi più caldi dell’estate rossonera. Come confermato sulle pagine del Corriere dello Sport, la dirigenza di via Aldo Rossi ha inserito nella propria lista di mercato tre astri nascenti del calcio europeo, destinati a infiammare le prossime sessioni di trattative.

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Konstantinos Karetsas: la gemma del Genk

Il nome che stuzzica maggiormente la fantasia degli osservatori milanisti è quello di Konstantinos Karetsas, gioiello classe 2007 di proprietà del Genk. Il fantasista di nazionalità greca si è imposto come una delle grandi rivelazioni del calcio belga nel corso dell’ultima annata.

Mancino naturale prestato al calcio d’élite, Karetsas ha messo in mostra una personalità fuori dal comune, abbinata a un dribbling fulmineo e a una nitida visione di gioco. I suoi numeri stagionali certificano una crescita spaventosa: ha chiuso il suo ruolino di marcia con 49 apparizioni, 3 gol e 18 assist distribuiti tra campionato, coppa nazionale ed Europa League, attirando inevitabilmente le attenzioni dei principali top club europei.

Karim Alajbegovic: imprevedibilità e verticalità

Nel ventaglio di opzioni monitorate dal Milan compare anche il profilo di Karim Alajbegovic, talento classe 2006 reduce da un percorso di altissimo livello con la maglia del Salisburgo prima del suo programmato rientro al Bayer Leverkusen.

Il trequartista bosniaco ha messo a referto ben 13 gol e 4 assist in 44 presenze totali, confermandosi tra i giovani profili offensivi più interessanti del panorama continentale. Alajbegovic incarna perfettamente l’identikit del trequartista moderno: è un calciatore versatile, capace di agire sia sulla corsie esterne sia nel ruolo di seconda punta, facendo della capacità di incidere negli ultimi trenta metri la sua arma migliore.

Can Uzun: l’opzione più pronta (ma costosa)

Più avanti nel percorso di crescita calcistica, seppur giovanissimo, si posiziona Can Uzun. Il fantasista turco dell’Eintracht Francoforte, nato nel 2005, rappresenta l’usato sicuro in termini di prontezza tattica.

Perfettamente ambidestro, Uzun è in grado di occupare virtualmente ogni slot alle spalle del centravanti, come dimostrano i 10 gol e 6 assist in 28 gettoni nell’ultima Bundesliga. Lo scoglio principale in questo caso è legato alla valutazione economica: la dirigenza tedesca chiede una cifra superiore ai 40 milioni di euro, parametro che rende l’affare decisamente più complesso rispetto alle piste alternative.

Le caratteristiche dei tre candidati tracciano la linea strategica del club: investire sulla creatività. Il tecnico Rúben Amorim ha le idee chiare e pretende fantasia in una zona nevralgica del campo, assecondando le linee guida del proprietario Gerry Cardinale, deciso a regalare ai tifosi un Milan divertente e futuribile.