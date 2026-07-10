Spagna Belgio: De La Fuente punta sulle certezze per i quarti di finale, svelate le scelte di formazione

Spagna Belgio: le probabili formazioni del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026

Squadra che vince non si cambia, a maggior ragione se si dimostra assolutamente impermeabile in difesa. In vista del quarto di finale contro il Belgio a Los Angeles, il commissario tecnico spagnolo Luis De La Fuente sembra intenzionato a riproporre la medesima formazione che ha straconvinto nei sedicesimi contro l’Austria e che si è poi imposta nel combattuto derby iberico degli ottavi contro il Portogallo.

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Proprio la sfida contro i lusitani ha evidenziato una volta di più la straordinaria profondità dell’organico a disposizione del successore di Luis Enrique, capace di risolvere le partite grazie a innesti mirati. Il gol vittoria è stato infatti confezionato da tre riserve di lusso: Fabian Ruiz, Ferran Torres e Mikel Merino, con quest’ultimo che ha firmato il passaggio del turno. Il centrocampista dell’Arsenal, utilizzato da Mikel Arteta anche come centravanti d’emergenza, è il secondo miglior marcatore della gestione De La Fuente con 11 reti complessive.

La legge di Oyarzabal e la cabala della doppietta

Nelle serate in cui la Spagna esprime la massima fluidità di gioco, il finalizzatore naturale della Roja resta però Mikel Oyarzabal. Con 23 gol totali — compreso quello storico all’Inghilterra che ha deciso Euro 2024 — il capitano della Real Sociedad è il calciatore più prolifico sotto l’attuale guida tecnica.

Nel corso di questo torneo Oyarzabal è già andato a segno 4 volte, seguendo una cadenza scaramantica che fa ben sperare i tifosi: rimasto a secco al debutto con Capo Verde, ha siglato una doppietta contro l’Arabia Saudita (4-0). Dopo il risicato 1-0 sull’Uruguay deciso da Alex Baena, l’attaccante basco ha calato un nuovo uno-due proprio contro l’Austria. Non avendo segnato nell’ultimo match contro il Portogallo, la rigida alternanza del gol vorrebbe stasera una nuova doppietta.

L’ostacolo Belgio e la caccia ai primati

Il rischio principale per gli iberici è quello di prendere sotto gamba il Belgio, considerato sulla carta inferiore rispetto alla squadra di Vitinha. Per evitare distrazioni, De La Fuente e il Pallone d’Oro 2024, Rodri, hanno chiesto ai compagni la massima concentrazione. Il gruppo punta con decisione al sesto clean-sheet di fila, un traguardo che permetterebbe a Unai Simon di estendere il suo record di imbattibilità a 699 minuti.

In avanti ci si attende molto da Lamine Yamal, in crescita esponenziale. Il gioiello spagnolo disputerà la sua ultima gara da diciottenne, desideroso di regalarsi la semifinale di Dallas del prossimo 14 luglio, che si giocherà all’indomani del suo 19° compleanno. De La Fuente affronta la sfida con tutti i 26 convocati a disposizione, compresi i convalescenti Yeremy Pino, Nico Williams e Victor Muñoz.