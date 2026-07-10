Sfumato Greenwood, la Roma va a caccia del nuovo colpo in attacco: 5 nomi nella lista di D’Amico per soddisfare Gasperini

La Roma ha stilato una lista di nomi per rinforzare l’attacco dopo che è naufragata la trattativa per Greenwood. Chi sono i candidati giallorossi

La Roma volta definitivamente pagina e si proietta verso il futuro senza guardarsi indietro. Il capitolo relativo a Mason Greenwood è ormai da considerarsi ufficialmente archiviato a Trigoria: la dirigenza ha preso atto delle enormi complessità di una trattativa naufragata tra le richieste del Marsiglia, i problemi legati alle garanzie bancarie del Fenerbahçe e i continui ripensamenti dell’attaccante inglese, ora fortemente tentato dall’Atletico Madrid. La linea societaria imposta dai giallorossi è categorica: nessuna intenzione di partecipare ad aste al rialzo. L’obiettivo è muoversi rapidamente su profili alternativi di pari livello.

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Diego Moreira nel mirino: l’ostacolo BlueCo e la richiesta dello Strasburgo

Il direttore sportivo D’Amico lavora da tempo sottotraccia su obiettivi differenti, individuati ben prima che sfumasse la pista principale. Secondo il Corriere dello Sport, il profilo che mette d’accordo l’intera area tecnica per qualità e futuribilità è Diego Moreira, esterno d’attacco classe 2004 in forza allo Strasburgo. La Roma aveva già effettuato un primo approccio esplorativo prima del Mondiale disputato dal calciatore con la nazionale del Belgio, ma nelle ultime ore ha deciso di rompere gli indugi tornando alla carica in modo concreto.

Lo scoglio principale è rappresentato dalle pretese economiche del club francese, che valuta il proprio gioiello tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra importante che la Roma cercherà di negoziare. A spingere per il suo arrivo è anche l’allenatore Gian Piero Gasperini, affascinato dalla straordinaria duttilità tattica del ragazzo. Mancino naturale, Moreira ha dimostrato nell’ultima stagione di poter agire come quinto di centrocampo su entrambe le corsie esterne, ma anche come ala pura sul versante destro, posizione che gli permette di accentrarsi e calciare.

L’operazione presenta tuttavia un vincolo non da poco: il Chelsea conserva un diritto di recompra sul giocatore, ceduto ai francesi per circa due milioni di euro. Dal momento che entrambe le società orbitano all’interno della galassia BlueCo, i londinesi mantengono un controllo strategico e potrebbero decidere di riportarlo alla base, costringendo D’Amico a imbastire una trattativa su un doppio fronte.

Le alternative di lusso: fari puntati su Godts e Tzolis

La lista della spesa del direttore sportivo giallorosso non si ferma certamente al solo talento belga. Rimane caldissimo il nome di Mika Godts, esterno dell’Ajax ed autentica rivelazione dell’ultima stagione, impreziosita da un bottino personale di 17 gol e 12 assist. Numeri importanti che hanno scatenato l’interesse dei principali club europei, rendendo la concorrenza agguerritissima.

Sullo sfondo restano monitorati anche Christos Tzolis, seguito a lungo ma finito nel mirino dell’Arsenal, Alejandro Garnacho, dato in possibile uscita dal Chelsea, e il giovane prospetto Alajbegovic, visionato dagli osservatori della Roma fin dallo scorso mese di marzo. La caccia all’esterno è ufficialmente aperta.