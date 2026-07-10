Dopo il colpo Khalaili, l’Inter pensa alla difesa: Chalobah in pole position, ma resistono due alternative sullo sfondo

L’Inter torna a focalizzarsi sul colpo in difesa dopo la chiusura per Khalaili: Chalobah è il preferito ma occhio a queste due alternative

Chiuso definitivamente il colpo Khalaili e blindata la porta grazie all’innesto di Ivan Provedel, la dirigenza dell’Inter sta concentrando tutte le proprie energie sulla ricostruzione del pacchetto arretrato. Gli addii ufficiali di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, giunti alla scadenza naturale del loro vincolo contrattuale, hanno lasciato un vuoto numerico e di esperienza che costringerà la società milanese a intervenire sul mercato con due acquisti. La priorità assoluta del direttore sportivo Piero Ausilio è l’innesto di un centrale di caratura internazionale, pronto nell’immediato e capace di integrarsi rapidamente per affrontare al meglio gli impegni di Serie A e Champions League. L’identikit perfetto potrebbe rivelarsi una novità “Mondiale”, considerando che il primo obiettivo della lista è attualmente impegnato nella rassegna iridata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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Il piano per Trevoh Chalobah: il Chelsea fa muro ma il giocatore vuole l’Inter

Il nome in cima ai pensieri di Beppe Marotta resta quello di Trevoh Chalobah, difensore ventisettenne di proprietà del Chelsea. Il centrale inglese ha già espresso il proprio totale gradimento al trasferimento a Milano, bloccando di fatto ogni altra destinazione. I Blues, guidati in panchina da Xabi Alonso, avrebbero voluto inserire il calciatore nell’affare Maxence Lacroix con il Crystal Palace, scontrandosi però con il secco rifiuto del ragazzo, per nulla intenzionato ad accettare le offerte di altre compagini britanniche come Fulham o Bournemouth.

Sullo sfondo si registra anche il definitivo passo indietro del Como: una telefonata cordiale dei vertici lariani a Marotta ha sancito una sorta di patto di non belligeranza, liberando la strada ai nerazzurri. Lo scoglio principale rimane la valutazione economica di 40 milioni di euro fissata dal sodalizio londinese, ma l’Inter conta di lavorare ai fianchi del club inglese, forte della volontà ferrea del calciatore di vestire solo il nerazzurro.

Le alternative di Ausilio: la suggestione Alaba e il duello con la Juve per Lucumí

In attesa di sferrare l’attacco decisivo sulla direttrice Milano-Londra, l’Inter valuta con attenzione le possibili alternative. Tra i profili proposti nelle ultime settimane spicca il nome dell’esperto svincolato David Alaba, ma la pista più calda porta a Jhon Lucumí del Bologna. Il centrale colombiano possiede una clausola rescissoria da 28 milioni di euro valida fino al prossimo 15 luglio, una cifra che successivamente diventerà “trattabile” con la dirigenza rossoblù. Sul difensore si registra però il forte interesse della Juventus, un fattore che potrebbe presto innescare un acceso derby d’Italia di mercato tra Milano e Torino.