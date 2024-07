Barcellona, Flick AVVERTE Yamal: «Tenga i piedi per TERRA, su Nico Williams dico QUESTO»

Le parole di Hans Flick, nuovo allenatore del Barcellona, sulla sua avventura in blaugrana. Tutti i dettagli

Hans Flick si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Barcellona.

EMOZIONI – «Sono arrivato in un club incredibile, sono molto felice. La gente per strada è entusiasta e io ho iniziato a lavorare e ho visto che c’è una squadra giovanile di grande qualità, sono molto grato a La Masia, voglio far crescere questi giocatori. Ci sono le basi per fare un lavoro fantastico con i giovani, devono migliorare perché sono giovani e non sarebbe giusto fare nomi».

YAMAL – «Deve continuare a restare con i piedi per terra. Ho parlato con lui ed è una persona eccezionale e penso che sia sulla strada giusta».

NICO WILLIAMS – «Nico non è un giocatore del Barcellona, ​​gioca per un altro club e io mi concentro sulla nostra squadra, non posso aggiungere altro».

MERCATO – «Facciamo vedere alla gente che tutti diamo il massimo e portiamolo dentro al campo. Acquisti? Abbiamo giocatori per tutti i ruoli, ma ci sono degli imprevisti, qui voglio dire che è un peccato non avere Ansu Fati, che stava facendo un ottimo allenamento e non possiamo averlo per la tournée. Un nuovo mediano? Sono contento di quello che abbiamo qui, mi piace vedere cosa può fare chi è qui per quella posizione così importante. Vogliamo far crescere i giovani, poi ci sono giocatori infortunati che devono rientrare».

OBIETTIVI – «Gli obiettivi sono giocarsi il titolo e dare gioia ai tifosi. Datemi qualche settimana e potrò rispondervi in ​​modo più preciso. Ovviamente sono venuto per vincere. Per questo sono venuto con la mia squadra, l’obiettivo è vincere e questo è un lavoro di squadra».