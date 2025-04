Barcellona Borussia Dortmund: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Olimpico Montjuic la sfida di Champions League Barcellona Borussia Dortmund: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Olimpico Montjuic di Barcellona si giocherà la gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona Borussia Dortmund. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Pedri, De Jong, Lamine Yamal; Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Brandt, Reus; Adeyemi, Haller, Guirassy. All. Kovac.

Orario e dove vederla in tv

Barcellona Borussia Dortmund si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 9 aprile l’andata dei quarti di finale di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Prime Video. Il match è disponibile sull’app, scaricabile sia su smart tv oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.