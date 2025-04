Bologna-Napoli, i Top e Flop di Conte: Anguissa imperiale ma solo per un tempo, Neres viene messo sotto da Holm

Tutti i voti ed i giudizi ai calciatori del Napoli di Antonio Conte dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Bologna. Tutti i dettagli

«Per la serie “lo chiamavano Bulldozer”: s’invola in solitaria spazzando via di fisico gli avversari e deposita l’1-0. Ammonito, niente Empoli». É questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport dedicato ad Anguissa, autore del momentaneo vantaggio del Napoli a Bologna. Il centrocampista viene eletto a migliore in campo con il 6,5 in pagella. Anche l’altro quotidiano di Milano, il Corriere della Sera, lo considera il più meritevole dei suoi, innalzandolo però al 7: «Un primo tempo imperiale. Rapina la difesa rossoblù e si costruisce il gol del vantaggio con una discesa di 40 metri. Cala lui e il Napoli si affloscia nella ripresa».

Se sul Top non ci sono dubbi, stessa cosa avviene per il Flop. Stesso voto per lo stesso nome: 5 a Neres. La Gazzetta dello Sport lo condanna così: «Spreca una potenziale occasione enorme, non servendo di prima McTominay solo in area. Sbaglia diversi appoggi, non trova guizzi». Il Corriere della Sera aggiunge: «Perde il duello con Holm che lo mette sotto con il fisico».