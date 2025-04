Inter, la vittoria contro il Bayern scrive la storia nerazzurra in Champions League. Il record battuto a distanza di 14 anni - Calcio News 24

Inter, la vittoria contro il Bayern Monaco riscrive nuovamente la storia della Champions League. Il dato parla chiaro

L’Inter è riuscita a vincere all’ultimo contro il Bayern Monaco, e secondo quanto descritto dai dati Opta, i nerazzurri riscrivono la storia della Champions League battendo un nuovo record importante.

IL RECORD – L’ultima squadra italiana a vincere in trasferta contro il Bayern Monaco in #ChampionsLeague è stata l’#Inter, agli ottavi di finale nel 2011 (3-2) – sette sconfitte consecutive per le squadre italiane da allora, subendo almeno due gol in ogni partita. Successo.