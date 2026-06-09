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Atletico Madrid

Real Madrid, ufficiale l’offerta da 150 milioni: presentata la maxi proposta per Julian Alvarez! Cosa sta succedendo

mauro.pioli

Published

4 ore ago

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Julian Alvarez Atletico Madrid

Si prova il colpo da 150 milioni, adesso è ufficiale: il Real Madrid ha formalizzato l’offerta per il grande obiettivo: Julian Alvarez

Il Real Madrid passa dalle parole ai fatti. Durante la campagna elettorale, Florentino Pérez aveva promesso un colpo da 150 milioni di euro per un grande giocatore, e ora quella promessa ha preso forma. Con un comunicato ufficiale, il club blanco ha reso noto che l’obiettivo è Julián Álvarez, attaccante dell’Atlético Madrid.

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La proposta, però, è stata immediatamente respinta dai Colchoneros, che hanno fatto riferimento alla clausola rescissoria del giocatore, come riportato dallo stesso Real nel documento diffuso alla stampa.

A uscire allo scoperto è stato direttamente il club madrileno: “Il Real Madrid C.F. comunica che, a seguito della riunione del CdA tenutasi oggi, ha presentato un’offerta di 150 milioni di euro al Club Atletico de Madrid per i diritti federativi del calciatore Julian Alvarez”.

Poche ore dopo è arrivata anche la posizione dell’Atlético, riportata sempre dai Blancos nel comunicato: “Dopo averla esaminata e valutata, il Club Atletico de Madrid ha ringraziato per l’offerta, presentata nel quadro delle buone relazioni esistenti tra i due club, e l’ha respinta facendo riferimento alla clausola di rescissione del giocatore”.

Una mossa che conferma la volontà dell’Atlético di non privarsi del suo attaccante a meno che non venga pagata per intero la clausola, mentre il Real Madrid ha ufficialmente aperto un fronte di mercato destinato a far discutere nelle prossime settimane.

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