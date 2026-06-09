Brahim Diaz resta al Real Madrid: muro del club e del giocatore! Speranze che si esauriscono per Juventus e Roma

Brahim Diaz vuole rimanere al Real Madrid: il club e il giocatore alzano il muro sulla cessione! Speranze esaurite per Juventus e Roma

Il calciomercato estivo registra una repentina e inaspettata frenata per quanto riguarda il possibile ritorno in Serie A di Brahim Diaz. Dopo svariate settimane di intense speculazioni che lo vedevano sempre più vicino a un nuovo approdo in Italia, le piste che portavano alla Juventus e alla Roma sembrano essersi quasi del tutto raffreddate. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha infatti fatto luce sulle reali intenzioni del trequartista marocchino, attualmente in forza al Real Madrid sotto l’attenta guida di José Mourinho, spegnendo sul nascere i facili entusiasmi delle piazze nostrane.

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Le esigenze delle big e la conferma dell’interesse

Le voci su un imminente trasferimento del classe 1999 avevano trovato terreno estremamente fertile vista la necessità, da parte di alcune big del nostro campionato, di inserire in rosa profili dotati di grande estro, agilità e visione di gioco. Le due formazioni tricolori seguivano il ragazzo con estrema attenzione, considerando un eventuale assalto perfettamente in linea con i rispettivi parametri tecnico-tattici. Tuttavia, Moretto ha ridimensionato drasticamente le aspettative generali. Pur riconoscendo la logica impeccabile dietro a questi affascinanti accostamenti, ha precisato:

«Io comprendo che per diverse squadre italiane Brahim Diaz sia un possibile obiettivo, sia un calciatore intrigante. È vero che la Juventus sta cercando quel tipo di giocatore lì, un fantasista. È vero che la Roma sta cercando quel tipo di calciatore lì».

Il muro della dirigenza iberica e la volontà del ragazzo

Nonostante il forte interesse manifestato dalle società italiane, ogni minimo tentativo di approccio negoziale è destinato, al momento, a sbattere violentemente contro un doppio e solido ostacolo. Da un lato, c’è la ferrea e inamovibile volontà del fantasista, che non ha alcuna reale intenzione di fare le valigie per cambiare aria. Dall’altro, si registra la posizione altrettanto rigida e chiara del club spagnolo, per nulla propenso a lasciar partire il proprio prezioso tesserato. A tal proposito, l’esperto di trattative ha sentenziato senza mezzi termini:

«Brahim Diaz è felicissimo al Real Madrid, è felicissimo a Madrid e vuole restare nel Real Madrid. E ti dico di più, ad oggi il Real Madrid non è nemmeno intenzionato a separarsi da Brahim Diaz».

Nessun margine operativo: l’unica variabile in gioco

Allo stato attuale delle contrattazioni, dunque, non sussistono i presupposti minimi per poter imbastire un reale dialogo ufficiale. L’unica, remota e clamorosa variabile in grado di stravolgere in corsa questo scenario apparentemente blindatissimo è unicamente legata alle future e imprevedibili scelte del mister lusitano. Solo un totale ribaltone delle gerarchie all’interno dello spogliatoio durante l’imminente fase di preparazione estiva potrebbe riaprire uno spiraglio di speranza. Come illustrato puntualmente dal giornalista:

«Poi se eventualmente dopo l’inizio della pre-stagione José Mourinho gli dirà: “Guarda, non conto su di te, trovati una squadra”, insomma lo cacceranno a pedate, allora magari lì si potrebbe iniziare a valutare qualcosa di diverso per lui. Ma io non vedo margini in questo momento per dirti che Brahim Diaz lascerà il Real Madrid».

Di conseguenza, il destino dell’ex trequartista rossonero pare saldamente e felicemente destinato a tingersi ancora dei colori della capitale iberica.