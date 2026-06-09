Calciomercato
Solet Inter, primi contatti ufficiali: Udinese fredda, la distanza è ancora ampia
Solet Inter, trattativa avviata con l’Udinese: il dossier adesso entra nel vivo ma resta ancora un’importante distanza. I dettagli
L’operazione Solet‑Inter entra ufficialmente nel vivo. Come riportato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro ha avviato i primi contatti formali con l’Udinese per il difensore francese, individuato come uno dei profili prioritari per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu.
L’incontro andato in scena nelle ultime ore ha permesso alle parti di mettere sul tavolo le rispettive posizioni, evidenziando però fin da subito una distanza economica tutt’altro che marginale.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Una forbice ampia: oltre dieci milioni di differenza
Nel primo colloquio, la dirigenza di Viale della Liberazione ha ribadito il proprio forte interesse per il centrale classe 2000, presentando una prima bozza di proposta. L’offerta dell’Inter si colloca tra i 15 e i 17 milioni di euro più bonus, cifra che però non ha convinto i vertici friulani.
L’Udinese parte infatti da una richiesta di 30 milioni di euro, valutazione che riflette sia la crescita del giocatore sia la volontà del club di non svendere uno dei propri asset più importanti.
La distanza tra domanda e offerta resta dunque ampia, e questo primo summit va letto come un passaggio esplorativo, utile a impostare la trattativa ma non ancora decisivo per un’accelerazione.
Le prossime mosse dell’Inter
L’obiettivo della società nerazzurra è chiaro: consegnare a Chivu i primi rinforzi prima dell’inizio del ritiro estivo. Per questo, i contatti con l’Udinese proseguiranno nei prossimi giorni, con l’Inter pronta a valutare diverse soluzioni per ridurre la distanza economica.
Tra le ipotesi sul tavolo:
- inserimento di contropartite tecniche gradite ai friulani
- rimodulazione dei bonus per avvicinarsi alla richiesta dei Pozzo
- una struttura contrattuale più flessibile, che permetta di non sforare i budget prefissati
La trattativa è solo all’inizio, ma l’Inter ha scelto Solet come obiettivo concreto. Le prossime settimane diranno se esistono margini per un’intesa o se servirà un rilancio significativo per avvicinarsi alle richieste dell’Udinese.