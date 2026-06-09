Heskey: «Inghilterra da semifinale, ma Kane lo abbiamo solo noi. Per me vince la Francia»

L’ex attaccante del Liverpool, Emile Heskey: «La Spagna si giocherà il titolo contro i Bleus. Yamal e Doué eredi di Messi e CR7»

Emile Heskey ha partecipato a due edizioni del Mondiale, nel 2002 e nel 2010. Su La Gazzetta dello Sport l’ex attaccante del Liverpool fa il suo pronostico sull’edizione ormai vicina all’inizio.

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I TIFOSI CI CREDONO «La nostra è una nazione di ottimisti, ma ci sono tanti fattori che vanno pesati come condizioni climatiche, avversari e possibili infortuni. Io dico che per l’Inghilterra la semifinale sarebbe un bel risultato».

OBIETTIVO SEMIFINALE «Come tifosi non reagiamo mai bene quando l’Inghilterra esce da un torneo. Ci sono però tante altre nazioni forti, a cominciare da Francia e Spagna. Si gioca in Nord America, in un clima caldo-umido con cui è probabile le squadre sudamericane riescano a fare i conti meglio delle europee».

KANE-DIPENDENZA «Forse, ma non è per forza una brutta cosa. Non ci sono tanti altri per tirarti fuori da una situazione complicata. E non ci sono tanti in giro che possono segnare 8-10 gol nel torneo».

CHI VINCERA’ «La Francia, penso sia più forte delle altre. Se non vincono loro dico Spagna, nelle mie migliori quattro con Inghilterra e Argentina. Ma se non vince la Spagna punto su un’outsider. Non so chi, probabilmente una sudamericana che possa gestire bene il fattore climatico. Io ho giocato in America, in Australia, in Asia: non è facile con quell’umidità. Sudi comunque, anche camminando. Sarà durissima».

MESSI E CRISTIANO RONALDO «Possono dare un po’ di nostalgia, un po’ di gioia, i meravigliosi ricordi di cosa hanno fatto e di chi sono. C’è una grande generazione che se ne va e una nuova che arriva, con Lamine Yamal in testa: questo Mondiale può essere una sorta di passaggio di consegne».

CHI SARANNO GLI EREDI «Pericoloso parlare di nuovi Messi e Ronaldo, perché questi giocatori saranno diversi. Guardate Lamine Yamal, che sta facendo le cose a modo suo: è un giocatore fantastico, ma è diverso da Messi. Penso che sarà lui a definire cosa sarà questa nuova generazione, lui come Doué e tanti altri che ammiro».