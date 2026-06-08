Chiesa vuole tornare in Serie A! Lazio, Milan e Como sulle sue tracce. Qual è la piazza giusta per lui? – VIDEO di Elia Serra

Chiesa torna in Serie A! Lazio, Milan e Como lo vogliono. Qual è la squadra giusta per lui? – VIDEO di Elia Serra

Federico Chiesa negli ultimi giorni ha alimentato grandi rumors, aprendo concretamente la porta a un possibile ritorno in Serie A. Le dichiarazioni dell’esterno offensivo hanno fatto discutere e hanno aperto scenari inattesi rispetto al suo futuro, dopo due stagioni da comprimario con la maglia del Liverpool. Il classe ’97 potrebbe dunque valutare un ritorno in Italia, dove alcune squadre hanno già manifestato interesse concreto per il suo acquisto.

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Chiesa e le squadre interessate: Lazio, Milan e Como

Al momento, tre club sono maggiormente attivi sul fronte mercato: Lazio, Milan e Como. Nella capitale, Chiesa potrebbe avere un ruolo di primo piano, diventando un elemento centrale del progetto tecnico della squadra biancoceleste e garantendo qualità offensiva e esperienza internazionale.

A Milano, l’ex Fiorentina sarebbe un rinforzo importante soprattutto in vista dell’addio sempre più probabile di Rafael Leao, andando a coprire un vuoto nel reparto offensivo rossonero. Il Como, invece, guarda a Chiesa principalmente per esigenze regolamentari legate alla Champions League, dovendo inserire calciatori italiani in rosa. Tuttavia, nella squadra di Cesc Fabregas, l’esterno non ricoprirebbe un ruolo da protagonista come nelle altre opzioni.

Chiesa e il futuro: la scelta finale spetta al giocatore

Il futuro di Chiesa resta dunque nelle sue mani. La decisione finale dipenderà da diversi fattori: il progetto tecnico, il ruolo che gli sarà garantito, la competitività della squadra e le ambizioni personali dell’esterno offensivo.

La possibilità di tornare in Serie A rappresenta un’opportunità per rilanciarsi dopo un biennio da comprimario in Premier League e riprendere il percorso di crescita in Italia. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Chiesa sceglierà la Lazio, il Milan o un’altra destinazione, con la Serie A pronta ad accoglierlo nuovamente tra i protagonisti del campionato.

Con le porte della Serie A riaperte, Federico Chiesa potrebbe diventare il colpo di mercato estivo in grado di cambiare gli equilibri in più club italiani, offrendo qualità, esperienza e imprevedibilità sulla fascia offensiva.