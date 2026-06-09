Calciomercato Roma: si pensa al ritorno di Venturino, decisivo l’intreccio con Genoa e Baldanzi. Cosa sta succedendo

Calciomercato Roma: i giallorossi pensano al ritorno di Venturino, la strategia che include Genoa e Baldanzi. Ultimissimi sviluppi

Il calciomercato della Roma entra in una fase cruciale. Come riferito da Di Marzio, l’obiettivo primario della dirigenza è quello di riportare nella Capitale Lorenzo Venturino, studiando una mossa a titolo temporaneo. Sulla strada dei giallorossi c’è la figura di Gasperini, determinato a ritrovare il calciatore. A rendere lo scenario ancora più articolato c’è un complesso asse finanziario che coinvolge il Genoa e il futuro di Tommaso Baldanzi. Inoltre, l’impatto del ragazzo in Serie A nell’ultima annata ha convinto tutti a tentare l’affare.

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Il desiderio dell’allenatore e le conferme sul campo

La volontà della società capitolina è chiarissima: assicurarsi nuovamente le prestazioni del giovane talento per un’altra intera annata. I vertici romanisti lavorano assiduamente per trovare un punto d’incontro, basandosi sulle ottime risposte fornite dal ragazzo sul rettangolo verde. Scendendo in campo per ben dieci apparizioni complessive nella massima divisione italiana con la casacca della Roma, Venturino ha dimostrato un enorme potenziale di crescita.

Un puzzle complesso: le sorti dell’ex Empoli

Per riuscire a sbrogliare questa intricata matassa, sarà fondamentale monitorare costantemente le dinamiche parallele. Il fulcro della questione, per sbloccare l’eventuale approdo alla corte dei capitolini, ruota attorno ai delicati dialoghi con il club ligure. In questo complesso rebus di mezza estate, la gestione di Baldanzi avrà un peso specifico enorme sull’intero scacchiere.

Gli sviluppi legati al trequartista, infatti, determineranno il reale spazio di manovra finanziario e le effettive chance di portare a compimento le contrattazioni tra la squadra romana e la società rossoblù. Se i pezzi di questo domino dovessero incastrarsi nel modo giusto, liberando risorse o creando i presupposti per sinergie fruttuose, le speranze di rivedere il talento calcare l’erba dell’Olimpico subirebbero una decisa accelerata. I prossimi giorni saranno l’ago della bilancia per l’esito dell’intera trattativa.