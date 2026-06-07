Ferrante speranzoso: «Al Torino deve arrivare un allenatore giovane che faccia un progetto. Altrimenti non si costruisce mai niente!» – VIDEO

Ferrante, leggenda del Torino, ha rilasciato queste dichiarazioni a proposito del momento che stanno vivendo i granata – VIDEO

La Partita della Leggenda Granata ha riempito lo stadio Filadelfia, donando gioia, magia e anche un po’ di nostalgia al popolo granata. A renderla ancora più indimenticabile sono stati i protagonisti che hanno colorato la serata: Pasquale Bruno, Willy Peyote, Clara Vercelli e il mitico massaggiatore Tony, Marco Ferrante, Gino Latino, Luca Voghera, Kiki, Rafael Martin Vasquez, Andrea Pavan, Domenico Beccaria. Ecco le parole di Marco Ferrante rilasciate a Sport+ TV:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «L’importante è che al Torino arrivi un allenatore giovane, che si faccia un progetto. Non deve essere di passaggio altrimenti non si costruisce mai niente. Va messo un tassello ogni anno per riavvicinare le persone allo stadio. Quanto successo quest’anno – che i tifosi disertassero lo stadio con ragione – è stato abbastanza grave e brutto a livello europeo e mondiale. Il Toro va seguito, amato, non seguirlo non dà la spinta ai giocatori. È stato un gesto in parte condiviso dal sottoscritto»