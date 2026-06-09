Everton in pole ma non solo: Bellanova piace in Premier e la cessione diventa possibile

Premier League sulle tracce di Raoul Bellanova: l’Everton c’è, Atalanta pronta a valutare la cessione. Tutti gli aggiornamenti

L’Atalanta, con l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, si prepara a ridisegnare profondamente gli equilibri che hanno caratterizzato gli ultimi anni del ciclo nerazzurro. Il nuovo allenatore porterà idee, principi e richieste specifiche, e per questo la società è pronta a rivedere gerarchie e valutazioni interne, anche su quei giocatori che fino a poco tempo fa sembravano intoccabili.

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Tra i profili che potrebbero diventare oggetto di mercato c’è Raoul Bellanova, uno dei giocatori più appetiti della rosa. L’esterno, reduce da una stagione di alto livello, ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Come riportato da Longari su X, il classe 2000 è finito nel mirino dell’Everton, alla ricerca di rinforzi sulle corsie per la prossima Premier League.

Ma l’interesse non si ferma qui: in Inghilterra potrebbero muoversi anche altre società, pronte a sondare il terreno per un giocatore che unisce velocità, fisicità e margini di crescita.

La posizione dell’Atalanta sarà determinante: Sarri valuterà Bellanova nel nuovo contesto tattico, ma il mercato potrebbe accelerare e portare a scenari inattesi.