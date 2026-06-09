Icardi al River Plate? Presa una decisione sul futuro dell’attaccante, Coudet ha espresso il suo desiderio!

Icardi al River Plate? Il tecnico Coudet ha preso una decisione per quanto riguarda il futuro dell’attaccante argentino

Il calciomercato internazionale e sudamericano registra un clamoroso colpo di scena che cambia le carte in tavola per uno dei profili più discussi dell’estate. Mauro Icardi non vestirà la prestigiosa maglia del River Plate. Nonostante le recenti indiscrezioni avessero accostato con grande insistenza il nome dell’attaccante argentino alla formazione di Buenos Aires, l’affare è definitivamente sfumato. A porre il veto assoluto su questa suggestiva operazione è stato l’allenatore Chacho Coudet, il quale ha deciso di non integrare la punta all’interno del proprio scacchiere tattico. Il calciatore si ritrova dunque attualmente libero a parametro zero ed è attivamente alla ricerca di un nuovo club per la prossima stagione sportiva. A riportare questa importante indiscrezione è l’autorevole quotidiano sportivo Diario Olé.

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Il veto della panchina: le ragioni dell’esclusione

La scelta dell’allenatore dei Millonarios ha spiazzato molti addetti ai lavori, considerando l’indubbio spessore tecnico e l’esperienza dell’ex capitano dell’Inter. Tuttavia, il mister della squadra argentina sembra avere idee estremamente precise per lo sviluppo del proprio reparto offensivo. Evidentemente, le caratteristiche tecniche, atletiche o le dinamiche tattiche legate al bomber di Rosario non collimavano con la rigorosa visione strategica richiesta dal tecnico sudamericano. La società biancorossa ha quindi assecondato in pieno le indicazioni della propria guida tecnica, chiudendo di fatto e in maniera irrevocabile le porte del Monumental al centravanti.

Un’occasione a parametro zero: il mercato dello svincolato

Attualmente, il classe 1993 rappresenta un’occasione ghiottissima per numerose dirigenze in giro per il mondo. Essendo un vero e proprio svincolato di lusso, il trentatreenne argentino possiede il totale controllo del proprio destino professionale e contrattuale. Chiusa la lunga parentesi europea e asiatica delle ultime annate, Icardi e il suo entourage stanno valutando con estrema attenzione e pazienza tutte le proposte sul tavolo. La priorità assoluta del giocatore è chiaramente quella di sposare un progetto tecnico solido e stimolante, capace di valorizzare il suo innato fiuto del gol e di garantirgli quel ruolo da leader offensivo di cui ha bisogno.

I possibili scenari futuri per la punta

Resta ora da decifrare quale sarà la reale e prossima destinazione dell’ex attaccante del Galatasaray e del Paris Saint-Germain. Svanita la grande suggestione del ritorno in patria per difendere i colori della formazione di Núñez, si aprono molteplici scenari alternativi per il futuro del numero nove. Non è affatto da escludere un nuovo e forte interessamento da parte di alcune ricche franchigie della MLS nordamericana, o addirittura di club dell’emergente panorama calcistico arabo. Allo stesso tempo, rimane viva la speranza di una permanenza in Europa, qualora dovessero presentarsi offerte intriganti da campionati altamente competitivi. I prossimi giorni saranno dirimenti per svelare l’enigma legato alla nuova squadra dell’esperto attaccante.