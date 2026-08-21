Calciomercato Monza: ufficiale Idrissa Touré! Sondaggio per Folorunho, poi due nomi per rinforzare la porta

Calciomercato Monza: dopo aver ufficializzato Idrissa Touré, il club brianzolo punta sul nuovo portiere e sonda Folorunsho

Il Monza ufficializza un importante rinforzo per il proprio reparto mediano: Idrissa Touré è a tutti gli effetti un nuovo calciatore biancorosso. Il centrocampista, prelevato dal Pisa, ha sottoscritto un contratto con la società lombarda valido fino al 30 giugno 2028. Il club ha accolto il giocatore con il messaggio “Benvenuto Idrissa!”, mettendo subito il giocatore a disposizione dello staff per la stagione di Serie A.

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Il profilo di Idrissa Touré: dalla Germania alla promozione col Pisa

Nato a Berlino il 29 aprile 1998, il calciatore possiede il passaporto tedesco — vanta 12 presenze con le selezioni giovanili della Germania — ed è di origini guineane. Cresciuto nei vivai tedeschi, approda al Lipsia nel 2015 ed esordisce tra i professionisti il 13 marzo 2016 nella gara di Bundesliga contro il Monaco 1860. Dopo le parentesi nelle seconde squadre di Schalke 04 e Werder Brema, nell’estate del 2018 viene acquistato dalla Juventus. Con la formazione Under 23 bianconera colleziona 70 presenze e 4 gol, conquistando anche una Coppa Italia di Serie C.

Dopo un’esperienza in prestito nell’Eredivisie olandese con la maglia del Vitesse (20 gare disputate), nell’estate 2021 fa ritorno in Italia per legarsi al Pisa. In terra toscana si impone come uno dei pilastri della squadra che nel 2024-25 conquista la promozione in Serie A, traguardo atteso dal club per 34 anni. Alla sua prima annata nel massimo torneo italiano mette a referto 32 presenze e 1 gol, mettendo in mostra una spiccata polivalenza tattica e grande fisicità sia al centro del campo sia lungo la fascia.

Le altre manovre di mercato: Folorunsho e il nodo portiere per Juric

L’arrivo di Touré rappresenta solo un tassello del piano di rafforzamento che la dirigenza intende garantire al tecnico Ivan Juric. Secondo Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore la società neopromossa ha infatti effettuato un sondaggio per Michael Folorunsho, centrocampista classe 1998 di proprietà del Napoli reduce da un’esperienza in prestito al Cagliari chiusa con 27 presenze e 2 reti in Serie A.

Contestualmente, il Monza prosegue la ricerca di un nuovo estremo difensore: i profili valutati dalla dirigenza per la porta restano quelli di Orlando Gill e Pietro Terracciano.