Calciomercato Torino che si accende! Ufficiale Fortini, si lavora per Braganca ed Esposito. Novità importanti

Calciomercato Torino: ufficiale Fortini dalla Fiorentina, Braganca è il nome nuovo e si continua a lavorare per Sebastiano Esposito

Il calciomercato del Torino entra nel vivo con l’ufficializzazione di un nuovo rinforzo per le corsie esterne e la prosecuzione di importanti trattative per la mediana e l’attacco. La società granata ha infatti definito l’ingaggio di Niccolò Fortini, proveniente dalla Fiorentina. Prima di completare il suo passaggio sotto la Mole, il giovane calciatore ha sottoscritto un prolungamento contrattuale con il club viola con nuova scadenza fissata nel 2030.

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Il comunicato ufficiale per l’arrivo di Fortini

Il trasferimento del calciatore si è concretizzato sulla base di un prestito oneroso con opzione di riscatto a favore della società piemontese. A confermare l’esito positivo dell’operazione è stato lo stesso club granata attraverso una nota diffusa sui propri canali istituzionali: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Fortini“. Un innesto di prospettiva e dinamismo che va ad arricchire la batteria dei laterali a disposizione dello staff tecnico.

Obiettivo Braganca per la mediana del Torino

Oltre all’ufficializzazione dell’esterno, la dirigenza granata continua a muoversi con determinazione per sbloccare altri colpi in entrata. Secondo Gianluca Di Marzio, per la linea mediana il nome in cima alla lista dei desideri è Daniel Braganca, centrocampista classe 1999 attualmente in forza allo Sporting CP. Il regista portoghese è reduce da una stagione positiva con la maglia del club di Lisbona, impreziosita da un bottino di 6 gol in 24 partite totali disputate tra le varie competizioni. La sua qualità nell’impostazione e la spiccata intelligenza tattica rappresenterebbero un innesto di grande spessore per alzare il livello del reparto centrale.

Attacco granata: contatti in corso per Sebastiano Esposito

Parallelamente alle manovre a metà campo, la dirigenza piemontese resta estremamente attiva per rinforzare il reparto avanzato, proseguendo i dialoghi per Sebastiano Esposito, profilo in uscita dal Cagliari. L’intenzione della società del presidente Urbano Cairo è quella di chiudere l’operazione sulla base di un prestito, cercando al contempo di facilitare l’accordo provando a inserire il cartellino di Zakaria Aboukhlal come contropartita tecnica nella trattativa. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere se la proposta incontrerà il gradimento della dirigenza isolana per portare la punta a Torino.