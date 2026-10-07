Messi saluta l’Argentina con una lunga lettera: «Già mi manca indossare il blu e bianco. Grazie a tutti, non posso dimenticare Maradona»

Dopo l’ultima partita con l’Albiceleste e il gol nel 3-0 contro il Benin, Lionel Messi ha affidato ai tifosi argentini un messaggio carico di emozione e gratitudine

Lionel Messi ha detto addio all’Argentina. Il fuoriclasse ex Barcellona, oggi all’Inter Miami, ha giocato nella notte italiana la sua ultima partita con la maglia dell’Albiceleste, chiudendo il suo percorso in Nazionale con un gol su calcio di rigore nel 3-0 contro il Benin, allo stadio Monumental di Buenos Aires.

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Una serata storica, carica di emozione, vissuta davanti al popolo argentino per l’ultimo abbraccio al suo capitano. Poche ore dopo la partita, Messi ha scritto una lunga lettera ai tifosi, ripercorrendo il significato del suo viaggio con la Selección e spiegando il peso della decisione di lasciare la Nazionale.

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Messi e l’addio all’Argentina

L’ULTIMA PARTITA CON L’ALBICELESTE – «Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare il blu e bianco. So di aver preso la decisione giusta. È stato un viaggio incredibile, pieno di gioie e anche di un po’ di tristezza, ma è valsa la pena per ogni passo che ho fatto».

Parole semplici ma molto forti, che raccontano il legame profondo tra Messi e la maglia dell’Argentina. Un rapporto durato anni, passato attraverso delusioni, critiche, rinascite e trionfi, fino alla consacrazione definitiva con la vittoria del Mondiale.

Messi ringrazia famiglia, compagni e Maradona

Nel suo messaggio, il numero 10 argentino ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso in Nazionale: dalla famiglia agli amici, fino ai compagni di squadra e agli staff tecnici incontrati negli anni.

IL RINGRAZIAMENTO DI MESSI – «E ho molte cose da dire. È impossibile per me esprimere tutto ciò che provo con le parole o in un post. Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco e mi ha sostenuto, specialmente nei momenti difficili, quando avevo più bisogno, i miei amici, tutti i compagni di squadra che ho avuto, insieme al loro personale tecnico, sono stati essenziali. Non voglio dimenticare Diego».

Il riferimento è a Diego Armando Maradona, figura eterna del calcio argentino e mondiale. Messi gli ha dedicato un pensiero speciale, immaginandone la presenza accanto alla squadra in ogni passo del cammino.

IL PENSIERO PER MARADONA – «Che ha messo il nostro paese dove meritava di essere e, come sempre, so che ci ha aiutato con la sua presenza in campo e anche dal cielo, in ogni passo che abbiamo fatto».

Messi chiude con gratitudine verso la Selección

Nel finale della lettera, Messi ha ringraziato anche i club in cui ha giocato, sottolineando come abbiano sempre rispettato il suo legame con l’Argentina e la sua volontà di rispondere presente per la Nazionale.

IL MESSAGGIO FINALE – «Grazie ai club per cui ho giocato, per aver sempre rispettato i miei sentimenti e per avermi permesso di dedicarmi al nostro paese quando si trattava di indossare la maglia della Seleccion. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la Sua guida e volontà, non saremmo nemmeno stati a sognare di averci portato fin qui. Sono grato. Vi voglio molto bene, mi mancherete e sarò sempre grato per essere stato al nostro fianco, al mio fianco».

Con queste parole si chiude una delle storie più importanti del calcio moderno. Messi lascia l’Argentina dopo aver trasformato il suo sogno più grande in realtà e dopo aver consegnato al suo Paese una pagina destinata a restare nella memoria collettiva.