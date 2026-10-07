Zielinski: «Cerchiamo di vincere più partite possibile»

Inter, Zielinski commenta: «Cerchiamo di vincere più partite possibile e speriamo di rivincere lo scudetto. Ecco chi saranno le avversarie più forti». Le parole

Intervenuto alla cerimonia del Premio Gentleman, Piotr Zieliński ha tracciato la rotta per la sua Inter: un focus chiaro sul denso calendario dei prossimi nove impegni, sulla tenuta atletica e sugli obiettivi massimi che la squadra intende inseguire sia in campionato che in Europa.

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QUAL È L’OBIETTIVO PER LE PROSSIME NOVE GARE?

«In queste 9 partite vogliamo giocare come sappiamo fare e vincere più partite possibile».

LE RIMONTE SONO UN SEGNALE DI FORZA O C’È QUALCHE MOTIVO DI ALLARME?

«Non credo ci sia preoccupazione, siamo una grande squadra e abbiamo dimostrato che anche quando andiamo sotto 2-0 riusciamo sempre a fare risultato, tranne quella contro il Real Madrid, e questa è anche la nostra forza. Cercheremo ora di farne prima due».

GLI IMPEGNI CON LE NAZIONALI POSSONO PESARE DAL PUNTO DI VISTA FISICO?

«Non credo, anche se non si andava in Nazionale le partite si giocano sempre, nelle grandi squadre ogni tre giorni hai una partita. Per una grande squadra come la nostra, con una rosa ampia come nostra, il mister sicuramente saprà utilizzare tutti e credo che ognuno avrà il suo minutaggio e avrà l’occasione di dimostrare il suo valore, sicuramente non sarà stanco».

CHI VEDE COME PRINCIPALI AVVERSARIE NELLA CORSA ALLO SCUDETTO?

«Si vedrà più avanti. Noi guardiamo a noi stessi, cerchiamo di vincere più partite possibile e speriamo di rivincere lo scudetto. Sarà sicuramente una questione con Roma, Napoli, Juventus e Milan. Anche il Como».

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