Endrick verso l’addio al Real Madrid: l’Aston Villa supera Milan e Roma per il prestito! La situazione

Secondo Cadena SER, l’attaccante brasiliano non avrebbe convinto José Mourinho: possibile partenza a gennaio per trovare più spazio e continuità

Il futuro di Endrick al Real Madrid torna a essere un tema caldo in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto rilanciato con insistenza dall’emittente spagnola Cadena SER, il giovane attaccante brasiliano non avrebbe ancora convinto pienamente José Mourinho, nuovo allenatore dei Blancos, e starebbe valutando l’ipotesi di una cessione in prestito già nella prossima finestra di mercato.

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Il problema principale riguarda lo spazio. Nel reparto offensivo del Real Madrid la concorrenza è molto alta e, al momento, Endrick fatica a trovare continuità nelle gerarchie del tecnico portoghese. Per questo motivo, l’entourage del giocatore starebbe iniziando a prendere in considerazione soluzioni alternative, con l’obiettivo di garantirgli minuti e responsabilità in una fase importante della sua crescita.

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Endrick chiuso al Real Madrid: la concorrenza è altissima

Nelle valutazioni di Mourinho, diversi giocatori sembrerebbero oggi davanti al talento brasiliano. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Carlos Espí, il rientrante Rodrygo e perfino alcuni elementi della squadra B avrebbero al momento maggiore spazio nelle rotazioni offensive.

Una situazione complicata per Endrick, già reduce da una stagione in prestito al Lione e ora chiamato a decidere quale possa essere il percorso migliore per il proprio sviluppo. Il grande salto diretto dal Brasile al Real Madrid continua così a far discutere, soprattutto per la difficoltà di imporsi subito in un contesto così competitivo.

Aston Villa in pole su Milan e Roma per Endrick

La destinazione più calda, secondo i media spagnoli, sarebbe l’Aston Villa. Il club inglese, guidato da Unai Emery, è alla ricerca di rinforzi offensivi per completare la rosa e avrebbe superato la concorrenza di Milan e Roma, accostate nelle scorse settimane al classe brasiliano.

La possibilità di giocare in Premier League e di avere una vetrina importante come la Champions League renderebbe l’opzione Aston Villa particolarmente interessante per Endrick. Per il brasiliano, gennaio può diventare il momento giusto per rilanciarsi e trovare quella continuità che al Real Madrid, almeno per ora, sembra difficile ottenere.