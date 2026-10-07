Contatti Juve Sassuolo per Bakola, pronto l’assalto per gennaio: perché i bianconeri pensano al centrocampista classe 2007

Juve e Sassuolo sono in contatto per Darryl Bakola in vista di gennaio: perché i bianconeri vogliono il centrocampista classe 2007

I riflettori del calciomercato si sono riaccesi su Bakola dopo il recente contatto allo stadio Dall’Ara tra la dirigenza del Sassuolo e l’amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali in occasione del match della Nazionale. La Juventus vuole rinforzare il proprio centrocampo e ha individuato nel talento francese, prelevato in estate dal Marsiglia per 12 milioni di euro, il rinforzo prioritario per la mediana.

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Fisicità, dinamismo e prospettiva: perché Bakola è il giocatore perfetto

L’interesse della società torinese non nasce solo da un’opportunità di mercato, ma da una precisa valutazione tecnica: il transalpino possiede le caratteristiche ideali per completare il reparto di Luciano Spalletti. La prima qualità riguarda la straordinaria strapotenza fisica abbinata a doti tecniche di prim’ordine. Il classe 2007 garantisce un’intensità nei contrasti e un ritmo di corsa che ricordano la Premier League, permettendo alla squadra di alzare il baricentro e vincere i duelli nella zona nevralgica del campo.

Il suo eventuale arrivo risponderebbe inoltre a una stringente emergenza tattica. Con gli infortuni che hanno fermato Khephren Thuram e Manuel Locatelli, la rosa bianconera necessita di muscoli e corsa. Bakola è un centrocampista moderno e versatile, capace di agire sia in una mediana a due sia da mezzala box-to-box, offrendo strappi palla al piede e un’immediata copertura alle transizioni avversarie.

Infine, l’operazione rientra perfettamente nelle strategie a lungo termine della società. Investire su un profilo così giovane significa assicurarsi un titolare per il presente e una preziosa risorsa per il futuro, evitando il rischio che il giocatore scappi all’estero come già accaduto di recente con Riccardo Calafiori e Marco Palestra.

Le cifre della trattativa e le strategie della Juventus

Il valore del cartellino attribuito dal Sassuolo si aggira intorno ai 30 milioni di euro. I solidi rapporti tra i due club potrebbero facilitare l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare la quota cash. Se gli emiliani dovessero fare muro per una cessione a gennaio, la Juventus punterà a bloccare il calciatore per la sessione estiva, continuando nel frattempo a monitorare profili d’esperienza internazionale come Pierre-Emile Hojbjerg.