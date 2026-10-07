Julián Álvarez, cambia procuratore: c'è l'ex Palermo Pastore

Al Monumental la Pulce saluta con un gol e un assist nel 3-0 al Benin: tra i presenti anche Julian Alvarez, al centro di un mercato estivo turbolento e di una rottura con il proprio agente

Resterà impressa nella storia del calcio la notte tra il 6 e il 7 ottobre 2026: quella dell’ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell’Argentina. L’ultima volta con la fascia di capitano al braccio, l’ultima con quel numero 10 diventato ormai sinonimo di genio e fantasia. Si chiude così un’epoca, un’intera generazione di calcio albiceleste. Nell’amichevole contro il Benin, Leo ha scelto di congedarsi nel modo più naturale per lui: un gol e un assist per Nico Paz nel 3-0 finale, prima delle lacrime versate davanti a un Monumental ammutolito e commosso.

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Tra i presenti, un Julian Alvarez al centro delle voci di mercato

Fra i compagni scesi in campo per accompagnare l’addio di Messi c’era anche Julian Alvarez, titolare nella sfida col Benin e sostituito a mezz’ora dalla fine da Nico González. L’attaccante dell’Atlético Madrid è stato protagonista di uno degli assalti di mercato più discussi dell’ultima sessione: il Barcellona aveva messo sul piatto un’offerta da 100 milioni di euro, respinta fino all’ultimo dai Colchoneros nonostante la chiara volontà del giocatore di trasferirsi in Catalogna. Sullo sfondo restava anche l’Arsenal, mai realmente entrato nella corsa con un’offerta ufficiale, consapevole della preferenza manifestata dall’argentino per i blaugrana.

La rottura con l’agente e l’ipotesi Pastore

Dopo il mancato trasferimento, il Barcellona non avrebbe archiviato la pista, pronto a tornare alla carica tra gennaio e la prossima estate. Nel frattempo, però, si è aperta una crepa importante tra Alvarez e il proprio storico agente, Fernando Hidalgo: il centravanti non sarebbe soddisfatto della gestione della trattativa estiva, segnata anche da alcune frecciate pubbliche nei confronti dell’Atletico, e starebbe valutando il passaggio a una nuova agenzia.

Secondo diverse indiscrezioni, il candidato favorito sarebbe Javier Pastore, ex centrocampista di Palermo e Roma, che a fine 2025 ha fondato la società di rappresentanza The Elegant Game, della quale fa già parte Enzo Fernández: l’obiettivo dichiarato è costruire una scuderia selezionata, puntando su giocatori argentini di alto livello e giovani promesse.