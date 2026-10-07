Cacciamani: «Toro? E' un orgoglio stare qui per me»

Cacciamani si racconta: «Toro? E’ un orgoglio per me, perché giocando qui si riesce a percepire la grandezza del club. Idolo? Mi ispiro a Gareth Bale»

Il Torino si prepara alla sfida casalinga con l’Udinese di lunedì 12 ottobre per risalire una classifica che lo vede al 14° posto con 4 punti. Tra le note più liete del ciclo di Ignazio Abate c’è Alessio Cacciamani (classe 2007), esterno offensivo titolare già decisivo con un assist che a DAZN ha tracciato un primo bilancio della sua avventura in granata. Le sue dichiarazioni:

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ABATE – «L’ho avuto come allenatore alla Juve Stabia l’anno scorso ed è stato importante per me. Mi sono trovato bene con la sua idea di gioco e sono contento di poter lavorare ancora con lui qui a Torino».

TORO – «Da quando sono nelle giovanili del Torino sentivo la pesantezza nell’indossare questa maglia e ora che sono in prima squadra devo cercare di onorarla al meglio. E’ un orgoglio per me, perché giocando qui si riesce a percepire la grandezza del club».

RUOLO – «Nel calcio di oggi bisogna saper fare più ruoli per potersi adattare ai diversi moduli, però credo che un giocatore non debba perdere le sue caratteristiche e le sue qualità. Quando ho iniziato facevo l’esterno d’attacco e continuerò a lavorare per migliorare sia le mie qualità sia tutti gli altri aspetti».

IDOLO – «È difficile scegliere perché ne ho molti, ma uno a cui mi ispiro è Gareth Bale soprattutto per il suo strapotere fisico».