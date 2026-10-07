 Cacciamani: «Toro? E' un orgoglio stare qui per me»
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Cacciamani: «Toro? E’ un orgoglio per me, perché giocando qui si riesce a percepire la grandezza del club»

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Published 15 minuti fa il 7 Ottobre 2026
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Cacciamani Avellino Torino per calcio

Cacciamani si racconta: «Toro? E’ un orgoglio per me, perché giocando qui si riesce a percepire la grandezza del club. Idolo? Mi ispiro a Gareth Bale»

Il Torino si prepara alla sfida casalinga con l’Udinese di lunedì 12 ottobre per risalire una classifica che lo vede al 14° posto con 4 punti. Tra le note più liete del ciclo di Ignazio Abate c’è Alessio Cacciamani (classe 2007), esterno offensivo titolare già decisivo con un assist che a DAZN ha tracciato un primo bilancio della sua avventura in granata. Le sue dichiarazioni:

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ABATE «L’ho avuto come allenatore alla Juve Stabia l’anno scorso ed è stato importante per me. Mi sono trovato bene con la sua idea di gioco e sono contento di poter lavorare ancora con lui qui a Torino».

TORO «Da quando sono nelle giovanili del Torino sentivo la pesantezza nell’indossare questa maglia e ora che sono in prima squadra devo cercare di onorarla al meglio. E’ un orgoglio per me, perché giocando qui si riesce a percepire la grandezza del club».

RUOLO «Nel calcio di oggi bisogna saper fare più ruoli per potersi adattare ai diversi moduli, però credo che un giocatore non debba perdere le sue caratteristiche e le sue qualità. Quando ho iniziato facevo l’esterno d’attacco e continuerò a lavorare per migliorare sia le mie qualità sia tutti gli altri aspetti».

IDOLO «È difficile scegliere perché ne ho molti, ma uno a cui mi ispiro è Gareth Bale soprattutto per il suo strapotere fisico».

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