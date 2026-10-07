Genoa, ristrutturazione dell’area sportiva: François Modesto candidato per il ruolo di Chief of Football. Ma c’è un altro dirigente in corsa!

Genoa, François Modesto è in pole position per diventare il nuovo Chief of Football. Ma c’è un altro candidato in corsa!

Il Genoa lavora per definire la struttura della propria dirigenza e pianificare le strategie per il futuro. La società rossoblù sta valutando con grande attenzione il profilo di François Modesto per affidargli la carica di Chief of Football. La notizia, inizialmente lanciata da Sky Sport, trova conferme negli ambienti di mercato. Nella corsa alla poltrona dirigenziale rimane comunque in lizza anche Giovanni Rossi, a dimostrazione di come il club intenda valutare ogni opzione prima di prendere una decisione ufficiale.

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Un curriculum internazionale: i successi con Olympiakos, Nottingham e Monza

La candidatura di François Modesto porta in dote un bagaglio di competenze maturate in diversi contesti d’élite del calcio europeo. La carriera del dirigente francese ha visto una tappa fondamentale nell’esperienza con l’Olympiakos: nel ruolo di direttore tecnico del club greco ha conquistato ben quattro campionati nazionali e una Coppa di Grecia, dimostrando una notevole capacità di gestione in piazze calde e vincenti.

Successivamente, il manager ha confermato le proprie qualità nel calcio inglese, contribuendo in modo determinante alla scalata del Nottingham Forest. Durante la sua gestione, la società britannica ha centrato una storica promozione in Premier League, ritrovando la massima serie dopo venticinque anni di assenza. Il suo percorso si è poi intrecciato con il campionato italiano tra il 2022 e il 2025, anni nei quali ha guidato l’area tecnica del Monza lavorando al fianco di figure di primo piano del panorama sportivo come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Il lavoro alla Juventus e il profilo cercato dal Genoa

A completare la figura del dirigente figura il recente incarico svolto con la Juventus, dove ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico. A Torino, Modesto si è occupato in prima persona della gestione dei rapporti quotidiani tra l’allenatore e la squadra, facendo da tramite tra spogliatoio e società, oltre a lavorare attivamente sulle operazioni di calciomercato sia in entrata che in uscita.

Questo insieme di esperienze rende il profilo di Modesto particolarmente idoneo per le esigenze del Genoa, desideroso di affidare la propria area tecnica a una figura di respiro internazionale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la dirigenza del Grifone deciderà di affondare il colpo sul manager francese o virare definitivamente su Giovanni Rossi.