Milan, parla Bartesaghi «Per fare meglio dovremo alzare l’asticella, a volte andiamo un po’ in difficoltà. Tutto questo fa parte di un percorso»

Presente alla 31ª edizione del Premio Gentleman Awards 2025/2026, Davide Bartesaghi ha fatto il punto in casa Milan: dal feeling con il tecnico Ruben Amorim alle prospettive per la ripresa del campionato, fino alle sensazioni positive al rientro dall’impegno con l’Under 21 del ct Silvio Baldini.

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COME STA VIVENDO QUESTO MOMENTO DELLA STAGIONE? – «La fiducia è tanta, l’ho sempre sentita e domani ci ritroveremo dopo questa lunga sosta e faremo del nostro meglio per preparare bene la sfida di Sassuolo. Noi abbiamo la nostra fiducia e cerchiamo di pensare a noi stessi, non alle altre squadre…».

DOVE SI VEDE MEGLIO IN CAMPO E QUALI SONO I MARGINI DI CRESCITA DEL MILAN? – «Mi trovo bene a giocare a quattro o anche più alto, non ho preferenze. Per fare meglio dovremo alzare l’asticella, a volte andiamo un po’ in difficoltà ma tutto questo fa parte di un percorso, è normale. E’ sempre il nostro momento per noi giovani, la Nazionale U21 è la dimostrazione che questo movimento sta facendo bene».

CHE RAPPORTO HA CON AMORIM E QUALI NUOVI COMPAGNI L’HANNO COLPITA DI PIÙ? – «Ad Amorim voglio bene, è un grande allenatore mi parla spesso e mi trovo bene. Faccio i miei complimenti a Ramos per i gol in nazionale, ma anche a tutti gli altri. Chi mi ha impressionato di più? Gila, perchè è un difensore duttile e anche Hutchinson che è davvero bravo tecnicamente e anche nello stretto».