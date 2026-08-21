Tottenham, calciomercato da re per accontentare De Zerbi! Preso Savinho per 75 milioni, ad un passo anche Marmoush. Con chi li sostituisce il Manchester City

Tottenham scatenato: arriva Savinho per 75 milioni, vicinissimo anche Marmoush. Ecco il sostituto per il Manchester City

Il Tottenham mette a segno un vero e proprio colpo da novanta sul mercato, definendo un’operazione di grandissima rilevanza per il proprio reparto avanzato. Gli Spurs hanno infatti raggiunto un accordo con il Manchester City per l’acquisto di Savinho, definendo una delle trattative più onerose dell’intera sessione estiva secondo Fabrizio Romano.

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L’affare Savinho: oltre 80 milioni di sterline con i bonus

L’intesa definitiva tra le due dirigenze è stata trovata al termine di una rapida accelerata finale: l’esterno d’attacco brasiliano è ormai pronto a viaggiare per le visite mediche di rito prima di sottoscrivere il nuovo contratto con il club londinese. Per strappare il talento sudamericano alla corte di Pep Guardiola, il Tottenham verserà nelle casse dei Citizens una cifra fissa superiore ai 75 milioni di sterline, destinata a superare un pacchetto totale di 80 milioni di sterline con l’inserimento dei bonus.

Tottenham scatenato: accelerata per Omar Marmoush

L’imponente investimento per l’attaccante brasiliano non frena però le ambizioni dei dirigenti di Londra. Il Tottenham sta infatti accelerando i tempi per chiudere a breve anche l’ingaggio di Omar Marmoush, individuato come l’ulteriore tassello per completare il reparto d’attacco. I negoziati per la punta si trovano in una fase estremamente avanzata: gli Spurs avevano già raggiunto un accordo sull’ingaggio con il calciatore all’inizio di questa settimana e si dicono ora fiduciosi di poter definire a breve l’operazione.

Il Manchester City risponde: trattativa per Allan del Palmeiras

Sul fronte opposto, la cessione di Savinho ha spinto il Manchester City ad attivarsi immediatamente per trovare un profilo sostitutivo. La scelta dei Citizens è ricaduta su Allan, ala offensiva classe 2003 in forza al Palmeiras. La dirigenza britannica ha già raggiunto un accordo verbale sui termini personali con il giocatore, forte del chiaro gradimento del ventiduenne per il trasferimento in Premier League. Nel corso della notte sono state aperte le trattative ufficiali con il Palmeiras, con i due club attualmente al lavoro per trovare l’intesa economica sul costo del cartellino.