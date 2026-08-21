Osmajic al Genoa, è fatta! Affare da 3.5 milioni, chi è il nuovo attaccante del Grifone. Storia e caratteristiche tecniche

Osmajic al Genoa, accordo trovato. Ecco chi è il nuovo attaccante rossoblù: la sua storia

Il Genoa muove un passo decisivo per rinforzare il proprio reparto offensivo, trovando un accordo con il Preston North End per Milutin Osmajic secondo Gianluca Di Marzio. La dirigenza rossoblù ha impostato l’operazione sulla base di una cifra pari a 3,5 milioni di euro per rilevare a titolo definitivo le prestazioni del centravanti montenegrino. In attesa dell’ufficialità e dell’accettazione formale dell’offerta scritta da parte della società inglese, il club ligure ha già programmato l’iter per l’approdo del giocatore in Italia: se l’iter procedurale si concluderà senza intoppi, le visite mediche di rito saranno programmate per la giornata di lunedì.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Chi è Milutin Osmajic: la carriera e i numeri dell’attaccante

Classe 1999, Osmajic è una punta centrale dotata di grande presenza fisica e spirito di sacrificio, elementi che lo rendono una pedina ideale per le esigenze tattiche della Serie A. Il calciatore ha costruito il proprio percorso professionale attraversando diversi contesti calcistici europei. Cresciuto nelle giovanili del Sutjeska Nikšić, con cui si è messo in luce nel campionato montenegrino, ha poi maturato esperienza internazionale vestendo le maglie di Cadice in Spagna, Vizela in Portogallo e Bandırmaspor in Turchia.

La consacrazione è arrivata a partire dal 2023 con il trasferimento in Inghilterra al Preston North End. Con il club britannico ha conquistato un ruolo di primissimo piano, mettendo a referto un bilancio complessivo di 111 presenze e 31 gol. In terra inglese si è distinto per la capacità di fare reparto da solo, attaccare la profondità e battere i difensori avversari nei duelli aerei.

Il profilo internazionale e l’investitura di Mirko Vucinic

Il rendimento evidenziato nei club gli ha spalancato da tempo le porte della nazionale del Montenegro, selezione della quale è diventato uno dei punti di riferimento offensivi con un bottino di 36 presenze e 9 gol.

A confermare il valore del calciatore sono arrivate anche le parole del commissario tecnico montenegrino Mirko Vucinic, che nei mesi scorsi aveva descritto con grande stima le qualità della punta: “Osmajic è molto simile a Krstovic ed è molto bravo. Serie A? Lo spero per lui, è veramente un ragazzo molto forte“. L’accostamento al centravanti del Lecce sottolinea la struttura atletica, la fame agonistica e il cinismo sotto porta del classe ’99, pronto ora a dimostrare il proprio valore sul palcoscenico del massimo campionato italiano con la maglia del Genoa.