Calciomercato Napoli: fuori Lang-Lucca, dentro Gabriel Jesus! Ma restano vive due alternative se il colpo dovesse sfumare

Calciomercato Napoli: focus sugli ultimi movimenti in attacco degli azzurri, con il nome caldo che resta quello di Gabriel Jesus

Gli ultimi giorni del calciomercato del Napoli si preannunciano decisivi su più fronti. La strategia tracciata dalla dirigenza azzurra prevede una manovra bilanciata tra entrate e uscite: per concretizzare il grande colpo nel reparto offensivo occorre prima liberare spazio e risorse. Il profilo in cima alla lista dei desideri resta Gabriel Jesus, ma l’affondo definitivo sul brasiliano dell’Arsenal dipende direttamente dalla cessione a titolo definitivo di uno tra Lorenzo Lucca e Noa Lang secondo il Corriere dello Sport.

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Sfoltire l’attacco: il Trabzonspor forte su Lucca, tentazione Galatasaray per Lang

La società partenopea ha fissato paletti chiari: non si valutano prestiti per i propri attaccanti in uscita. Sul fronte Noa Lang, l’interesse più concreto arriva dal Galatasaray, dopo che i contatti con l’Ajax si sono interrotti. Il club turco ha effettuato sondaggi con l’entourage dell’esterno olandese, pur continuando a valutare parallelamente altre opzioni di spessore sul mercato europeo.

Situazione calda anche per Lorenzo Lucca, reduce da un pre-campionato positivo caratterizzato da tre reti realizzate tra Dimaro e Castel di Sangro. Nonostante il ruolo di primo vice Hojlund, il centravanti italiano non è considerato incedibile. Pagato 35 milioni di euro all’Udinese, sul giocatore si è inserito con decisione il Trabzonspor, pronto a rilanciare le proprie ambizioni dopo l’ingaggio di Mohamed Salah. Una sua cessione genererebbe l’incasso strategico indispensabile per sbloccare l’operazione in entrata.

La posizione di Gabriel Jesus e le parole di Arteta

Nel frattempo Gabriel Jesus resta in attesa di definire il proprio futuro. L’attaccante, legato ai Gunners fino al 2027 con un ingaggio di circa 6 milioni a stagione, è stato escluso da Mikel Arteta nella prima lista dei convocati stagionali. Il tecnico dell’Arsenal ha commentato la gestione degli esuberi parlando di “un momento davvero difficile” e ribadendo l’importanza di comportarsi “con vera onestà e trasparenza nei loro confronti” per guidarli verso la scelta più idonea.

Alternative in attacco e rinforzi in difesa: Badiashile e Favasuli

Qualora la pista principale per il brasiliano si complicasse, il Napoli mantiene vivi i contatti per Joshua Zirkzee del Manchester United e per Nicolas Jackson del Chelsea. Parallelamente, la società lavora al completamento della difesa: sono infatti scattate le visite mediche a Villa Stuart per Badiashile e per il giovane Favasuli, pronti a formalizzare l’arrivo in maglia azzurra.