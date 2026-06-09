Nuovo contratto faraonico per il Real Madrid: le cifre del rinnovo con Emirates

Real Madrid ha rinnovato il contratto con Emirates: ecco le cifre del prolungamento della partnership del club di Florentino Perez

Il Real Madrid blinda il proprio futuro economico e si assicura un’autentica iniezione di capitali. Il club spagnolo ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto di sponsorizzazione con Emirates, la compagnia aerea che continuerà a campeggiare come main sponsor sulle maglie dei Blancos fino al 2031.

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Le cifre di un accordo milionario

Questa mossa finanziaria proietta la società madrilena nell’olimpo assoluto dei club mondiali per ricavi commerciali. Grazie al prolungamento dell’intesa, infatti, gli introiti garantiti dallo sponsor subiranno un’impennata vertiginosa: il Real Madrid passerà dagli attuali 70 milioni di euro incassati annualmente a una cifra che sfiora la soglia dei 100 milioni di euro a stagione.

Un legame da record nella Liga

La firma sancisce il consolidamento di una partnership che, al termine del nuovo contratto, sfiorerà i vent’anni di durata. I primi accordi tra le parti risalgono infatti al 2011, con Emirates che è poi diventata lo sponsor principale a partire dal 2013. Come precisato dal club stesso, questa firma rappresenta una vera e propria pietra miliare: si tratta della sponsorizzazione di maglia più longeva nell’intera storia della Liga spagnola, un record che non ha precedenti nel calcio iberico.

L’espansione del brand: basket e giovanili

Il nuovo contratto porta con sé un’importante espansione territoriale del marchio all’interno della polisportiva. Il celebre logo della compagnia aerea vestirà non solo la prima squadra maschile di calcio, ma estenderà la sua presenza su altre prestigiose selezioni:

La prima squadra di pallacanestro , guidata dal tecnico Sergio Scariolo.

, guidata dal tecnico Sergio Scariolo. Il Real Madrid femminile .

. Tutte le compagini delle categorie giovanili.

La soddisfazione dei vertici Entusiasta il commento del presidente Florentino Pérez, che ha definito l’accordo “un’alleanza che riflette una relazione molto speciale”, ricordando come il brand emiratino stia accompagnando la squadra “in una delle epoche più vincenti della nostra intera storia”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Boutros Boutros, vicepresidente esecutivo di Emirates, che ha esaltato il potere aggregante del calcio: “Ciò che abbiamo costruito insieme al Real Madrid è un esempio brillante del nostro impegno: mettere i tifosi al centro del gioco, regalare momenti indimenticabili e ispirare la prossima generazione di giocatori e appassionati“.