Sorloth Juve, dalla Spagna: respinta la prima offerta. L’Atlético Madrid parla chiaro: vuole 40 milioni!

Dalla Spagna: l’Atlético Madrid respinge l’offerta della Juventus per Alexander Sorloth. La valutazione è di 40 milioni

L’asse di mercato tra Juventus e Atlético Madrid continua a scaldarsi, con contatti costanti tra i due club per valutare il futuro di diversi giocatori. Al centro delle discussioni c’è soprattutto Alexander Sørloth, individuato dalla dirigenza bianconera come uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se esistono margini concreti per imbastire una trattativa.

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Una distanza economica ancora ampia

Secondo quanto riportato da AS, le posizioni dei due club restano distanti. Una situazione fisiologica, considerando che il dialogo è solo alle prime battute, ma che fotografa bene lo stato attuale dell’operazione:

Offerta Juventus — circa 22 milioni di euro

— circa Richiesta Atlético — 40 milioni di euro

Per arrivare a una fumata bianca servirà un avvicinamento reciproco: la Juventus dovrà valutare se alzare la propria proposta, mentre i Colchoneros dovranno decidere se ammorbidire le loro pretese iniziali. Solo un punto d’incontro a metà strada potrebbe sbloccare la trattativa.

I numeri di Sørloth e l’interesse del Milan

La Juventus non è l’unica a muoversi. Anche il Milan ha effettuato sondaggi per il centravanti norvegese, che l’Atlético ha acquistato dal Villarreal nel 2024 per una parte fissa di 32 milioni. La valutazione attuale su Transfermarkt è di circa 18 milioni, con un contratto in scadenza tra due anni. Sørloth, dal canto suo, avrebbe già espresso gradimento per un trasferimento in Serie A.

Il suo rendimento nell’ultima stagione è stato più che positivo:

13 gol in Liga

6 reti in Champions League

1 gol in Supercoppa di Spagna per un totale di 20 gol in 54 presenze. Numeri importanti, soprattutto considerando che non è stato un titolare fisso nel sistema di Diego Simeone, chiuso dalla concorrenza di Griezmann e Julián Álvarez. Ogni volta che è stato chiamato in causa, però, ha risposto presente.

Il nodo Nico González: trattativa separata

Sul tavolo dei dialoghi tra i due club resta anche il nome di Nico González. Tuttavia, come ribadito da AS, il dossier dell’esterno argentino viaggia su un binario completamente distinto rispetto a quello di Sørloth. L’Atlético, infatti, ha intenzione di continuare a puntare sul giocatore, ritenuto ancora centrale nel progetto tecnico.

Il tempo dirà se i due fronti si muoveranno in parallelo o se uno dei due potrà accelerare nelle prossime settimane. Per ora, Torino e Madrid restano in contatto, consapevoli che il mercato potrebbe aprire spiragli inattesi.