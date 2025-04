Calciomercato Arsenal, una cifra monstre pronta per tre colpi richiesti da Arteta. Le ultime

Si focalizzerà su tre pezzi da novanta il calciomercato dell’Arsenal, con i Gunners pronti ad accontentare Mikel Arteta in vista della stagione 2025-2026.

Secondo il Mirror, infatti, l’Arsenal starebbe puntando a chiudere Viktor Gyokeres, Nico Williams e Zubimendi, per quello che sarebbe un investimento totale di 200 milioni di sterline (circa 230 milioni di euro).

Tre nomi pesanti, che piacciono molto al tecnico spagnolo, a caccia soprattutto di un attaccante che concretizzi le manovre offensive dei Gunners.

Per Gyokeres l’entourage avrebbe aperto alla Premier League, ma serviranno circa 80 milioni per convincere lo Sporting. Più complicata la situazione per Nico Williams, che richiede un ingaggio elevato, ma potrebbe comunque lasciare l’Athletic, così come Zubimendi valutato 60 milioni dalla Real Sociedad.