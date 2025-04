Pescara-Arezzo: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Adriatico andrà in scena la sfida di Serie C Pescara-Arezzo: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Adriatico di Pescara si giocherà la gara valevole per la 34ª giornata di Serie C tra Pescara-Arezzo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Pescara (4-3-3): Plizzari; Letizia, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Squizzato, Valzania, Dagasso; Ferraris, Alberti, Meazzi. Allenatore: S. Baldini.

Arezzo (3-4-1-2): Trombini; Gigli, Chiosa, Gilli; Renzi, Guccione, Dezi, Righetti; Tavernelli; Pattarello, Ravasio. Allenatore: Troise.

Orario e dove vederla in tv

Pescara-Arezzo si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 9 aprile per la trentaquattresima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.