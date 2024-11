Ranking Uefa, c’è il sorpasso sull’Italia: la classifica per il quinto posto in Champions League

Aggiornato il ranking Uefa dopo il turno europeo in Champions, Europa e Conference League, la situazione dell’Italia. I dettagli

La Uefa ha aggiornato il ranking per nazioni dopo la fine degli impegni settimanali nelle coppe europee. Brutte notizie per l’Italia, che viene scavalcata dal Portogallo al secondo posto in classifica dopo i pareggi di Lazio e Roma. Le prime due nazioni avranno diritto ad un posto extra per la prossima stagione di Champions League. Di seguito la classifica completa.

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 11.303

2. Portogallo 10.475

—- —- —-

3. Italia 10.125

4. Germania 9.375

5. Spagna 9.000

6. Francia 8.642

7. Belgio 8.600

8. Repubblica Ceca 8.300

9. Polonia 7.500

10. Olanda 7.333