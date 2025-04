Calciomercato Milan, pronte le cessioni di due big: svelata la strategia!

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Milan in vista della sessione estiva, con il possibile addio di due big. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto ad operare una vera e propria rivoluzione nel calciomercato estivo. Per finanziare i colpi in entrata, sono infatti già state decise le cessioni di due big.

Si tratta di Theo Hernandez, in scadenza nel 2026 e per il quale servirà un’offerta intorno ai 30 milioni, e di Fikayo Tomori, in scadenza nel 2027 ed ormai ai margini del progetto tecnico rossonero.