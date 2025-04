Danimarca-Italia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

A Herring va in scena la sfida tra Danimarca-Italia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

A Herring si giocherà la gara di Nations League tra Danimarca-Italia femminile. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Italia femminile-Finlandia, le probabili formazioni

DANIMARCA (3-4-3): Østergaard; Veje, Pedersen, Troelsgaard; Hasbo, Kuhl, Holmgaard; Haarder, Bruun, Bredgaard.

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari; Bonfantini, Giugliano, Caruso, Severini, Boattin; Cambiaghi, Beccari.

Orario e dove vederla

Danimarca-Italia femminile si gioca martedì 8 aprile 2025 alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58) e in streaming su RaiPlay.