Ronaldinho: «Dembelé mi piace, ha uno stile brasiliano. Mbappé? Sono contento di una cosa»

Le parole di Ronaldinho, ex fuoriclasse brasiliano, sui talenti migliori del calcio attuale come Dembelé e Mbappé. I dettagli

Ronaldinho ha parlato a L’Equipe dei migliori talenti del mondo del calcio.

DEMBELE’ – «Non mi piace molto fare confronti. Guardo soprattutto alle mie vecchie squadre e a quelle che sono ancora in corsa in Champions League. C’è Ousmane Dembele al PSG. Mi piace molto, ha uno stile un po’ brasiliano. È imprevedibile, inventa, provoca. È spesso illeggibile e, in più, segna tanti gol. Sta emergendo, esplodendo in un ruolo diverso rispetto a quello del PSG dell’anno scorso o di Barcellona prima».

MBAPPE’ – «Fa parte sicuramente dei giocatori che mi piacciono molto. È un grande amico. È una persona che stimo anche per tutto ciò che fa nella vita. Sono molto contento che sia venuto a giocare nel campionato spagnolo. Abbiamo un po’ la stessa traiettoria dopo Parigi… tranne il club. Ma anche lui è in un club storico che dovrebbe permettergli di esprimersi e di vincere le cose importanti che gli mancano».