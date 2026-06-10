Inter, summit per Provedel: proseguono i contatti per il vice Martinez

Inter, passi avanti per Ivan Provedel: contatti continui per completare il reparto portieri dei nerazzurri. Le ultimissime notizie

L’Inter continua a lavorare per definire l’assetto della porta in vista della prossima stagione. Dopo aver scelto Josep Martinez come nuovo titolare, destinato a raccogliere l’eredità di Sommer, il club nerazzurro è ora concentrato sulla ricerca di un secondo portiere affidabile ed esperto.

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Nel pomeriggio, secondo Sky, è arrivato in sede Gianni Rava, rappresentante di Ivan Provedel e titolare della Keeper Football Agency. Un incontro atteso da giorni, considerato fondamentale per valutare la reale fattibilità dell’operazione che potrebbe portare l’estremo difensore della Lazio a Milano.

L’Inter vede in Provedel il profilo ideale per completare il reparto: esperienza in Serie A, continuità di rendimento e garanzie tecniche offerte nelle ultime stagioni. Per questo la dirigenza ha intensificato i contatti sia con l’entourage del giocatore sia con il club biancoceleste.

Provedel ha ancora un anno di contratto con la Lazio, elemento che rende necessario capire se esistano margini per un accordo sostenibile dal punto di vista economico e se il club capitolino sia disposto a concedere il via libera a condizioni favorevoli.

I dialoghi proseguiranno nelle prossime settimane: il portiere resta una delle opzioni più concrete per il ruolo di vice Martinez nel nuovo progetto nerazzurro.