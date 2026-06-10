Calciomercato Parma: Suzuki nel mirino dell’Aston Villa per il post Dibu Martinez. La posizione dei ducali

Calciomercato Parma: Suzuki piace all’Aston Villa per il dopo Dibu Martinez. Qual è la situazione

Il valzer dei portieri infiamma già le prime fasi del calciomercato estivo, e questa volta l’asse caldo collega direttamente la nostra Serie A ai ricchi palcoscenici della Premier League. Secondo Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’Aston Villa si sta muovendo con grande anticipo per cautelarsi in vista di una possibile e clamorosa partenza del proprio numero uno, Emiliano “Dibu” Martinez. Tra i profili individuati dalla dirigenza britannica per difendere la porta nella prossima stagione spicca con forza il nome di Zion Suzuki, talentuoso ed emergente estremo difensore attualmente in forza al Parma.

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L’Aston Villa e il piano per la successione in porta

La compagine di Birmingham, reduce da un’annata straordinaria che ha garantito la vittoria dell’Europa League, è perfettamente consapevole delle crescenti sirene di mercato attorno al suo Campione del Mondo argentino (vicino alla Juventus). Qualora il Dibu Martinez dovesse effettivamente cedere alle lusinghe dei bianconeri, i Villans non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati. Per questo motivo, la direzione sportiva del club inglese ha già stilato una ristretta e selezionatissima shortlist composta da soli tre nomi per l’eventuale successione. E proprio all’interno di questo esclusivo elenco figura in primissima linea il giovane talento di proprietà del Parma.

Il pressing su Zion Suzuki: mesi di attenta osservazione

L’interesse dell’Aston Villa per Suzuki non è affatto un’infatuazione passeggera o dell’ultimo minuto. Gli scout della formazione d’Oltremanica seguono e apprezzano le prestazioni del nazionale giapponese ormai da diversi mesi, redigendo report ampiamente positivi sulle sue enormi potenzialità di crescita. Classe 2002, il portiere nipponico si è messo in grande evidenza grazie a una fisicità imponente, a un’eccellente reattività tra i pali e a una notevole abilità nella costruzione del gioco con i piedi. Si tratta di caratteristiche tecniche ormai imprescindibili per gli elevatissimi standard richiesti dal calcio inglese e, in particolare, dal sistema tattico del manager Unai Emery.

La posizione del club emiliano per l’estate

Dal canto suo, il Parma osserva con grande pragmatismo gli sviluppi di questa potenziale trattativa internazionale. Il ragazzo ha dimostrato appieno il suo valore nel campionato italiano, ma di fronte alle inarrivabili risorse economiche provenienti dalla Premier League, una sua permanenza in Emilia-Romagna non è affatto garantita. Le voci confermano infatti che Suzuki potrebbe concretamente lasciare Parma già in questa estate. Un suo trasferimento garantirebbe alla società gialloblù un’importante iniezione di liquidità e una preziosa plusvalenza da reinvestire per completare la rosa. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se l’effetto domino innescato dal possibile addio di Martinez porterà davvero il promettente guardiano giapponese a volare in Inghilterra.