Mourinho Real Madrid, è già tensione: la verità sull’offerta per Julián Álvarez

Cortocircuito totale sul mercato prima ancora dell’annuncio in panchina. Il club assicura di aver informato l’allenatore

José Mourinho non si è ancora seduto ufficialmente sulla panchina del Real Madrid, ma l’aria a Valdebebas sembra essere già elettrica. Prima ancora delle firme e dei comunicati di rito, tra il tecnico portoghese e i vertici del club blanco è esploso il primo, clamoroso cortocircuito di mercato. La pietra dello scandalo ha un nome e un cognome ben precisi: Julián Álvarez.

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Ecco quantro rivelato da Mundo Deportivo. La dirigenza madrilena ha presentato un’offerta formale per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante argentino, una mossa che ha innescato un’immediata frizione con il futuro allenatore. Sulla dinamica dei fatti si contrappongono due versioni diametralmente opposte, le quali però convergono su un singolo, inequivocabile punto fermo: Mourinho non ritiene Julián Álvarez il profilo adatto per il suo scacchiere tattico e non lo vuole in squadra.

La versione del club. Da una parte c’è la posizione del Real Madrid. Secondo quanto trapela dalle stanze della dirigenza spagnola, lo “Special One” era perfettamente a conoscenza delle intenzioni della società.

Florentino Pérez e i dirigenti avrebbero preventivamente informato il portoghese della volontà di formulare una proposta per l’argentino, scontrandosi con il suo parere negativo. Nonostante il dissenso tecnico, il club avrebbe comunque deciso di procedere in autonomia con l’assalto al giocatore.

La furia dello Special One. Dall’altra parte, lo scenario dipinto dall’entourage di Mourinho è decisamente più teso. Le persone vicine al tecnico lusitano assicurano che quest’ultimo fosse totalmente all’oscuro della trattativa in corso.

Mourinho avrebbe appreso dell’offerta per Álvarez – e del conseguente netto rifiuto da parte dell’Atlético Madrid – solamente a cose fatte, leggendo il comunicato ufficiale diramato dalla stessa società madridista.

Questa totale mancanza di comunicazione ha mandato su tutte le furie l’allenatore. Il fatto che il Real Madrid abbia agito alle sue spalle, scavalcando la sua autorità tecnica per provare ad acquistare un giocatore che non rientra minimamente nelle sue grazie, è stato vissuto come una profonda mancanza di rispetto. Un inizio decisamente in salita per l’atteso ritorno di Mourinho al Santiago Bernabéu.