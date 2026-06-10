Pulisic non è più una certezza per il Milan: il Mondiale può cambiare tutto, Cardinale resta deciso

Pulisic e il Milan, lo scenario è ancora aperto: il prossimo Mondiale può aprire nuove strade, Cardinale resta fermo

Uno dei dossier più delicati in casa Milan riguarda il futuro di Christian Pulisic. La società, una volta sistemati i tasselli fondamentali — allenatore, direttore sportivo e direttore tecnico — affronterà il tema legato all’attaccante statunitense, diventato uno dei nodi centrali della pianificazione estiva.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gerry Cardinale vorrebbe trattenere Pulisic anche per una questione d’immagine. L’ex Borussia Dortmund e Chelsea è infatti un’icona negli Stati Uniti, un elemento strategico per la visibilità del club sul mercato americano. Una vetrina che lo stesso giocatore cercherà di sfruttare nel prossimo Mondiale: l’obiettivo è rilanciarsi, attirare l’attenzione delle big europee e magari ottenere un’offerta importante all’età di 28 anni.

Il problema è che, almeno per ora, Pulisic ha deciso di non rinnovare il contratto con il Milan. Da un lato Cardinale spingerebbe per la sua permanenza, dall’altro il giocatore potrebbe aprire alla possibilità di ascoltare eventuali acquirenti.

Si prospettano settimane molto movimentate, con il Milan chiamato a gestire un equilibrio complesso tra esigenze tecniche, strategie di mercato e dinamiche d’immagine.