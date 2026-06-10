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Juve PSG, emerge il nome di Chevalier: alternativa concreta a Dibu Martínez
Lucas Chevalier entra nei radar Juve durante i colloqui col PSG: possibile opzione in porta dietro all’affare Dibu Martínez
La Juventus continua a muoversi con grande attenzione nella ricerca del nuovo numero uno per la prossima stagione. Mentre alla Continassa si insiste per chiudere il colpo Emiliano “Dibu” Martínez — considerato la prima scelta assoluta per la porta di Luciano Spalletti — la dirigenza sta lavorando in parallelo su piani alternativi di alto profilo.
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Secondo la Gazzetta dello Sport, nei recenti colloqui esplorativi con il Paris Saint‑Germain è emerso a sorpresa il nome di Lucas Chevalier, profilo che ha subito attirato l’interesse bianconero per età, talento e margini di crescita.
A facilitare un eventuale inserimento della Juve sono gli ottimi rapporti con la dirigenza parigina, un asse di mercato che negli ultimi anni si è rivelato particolarmente fluido.
Il classe 2001 sta vivendo un momento complicato sotto la Torre Eiffel: dopo aver difeso la porta del PSG anche in contesti di prestigio, è scivolato nelle gerarchie, superato da Safonov nelle preferenze tecniche.
Una situazione che ha spinto il suo entourage a valutare nuove soluzioni, alla ricerca di una piazza che possa garantirgli minutaggio e fiducia.
L’operazione resta però tutt’altro che semplice. L’interesse della Juventus ha infatti acceso i riflettori di diversi club europei: il Besiktas sta spingendo forte per consegnare un colpo di livello al nuovo tecnico Italiano, mentre il Newcastle osserva con attenzione, pronto a sfruttare eventuali opportunità in uscita dai top club per rinforzare la rosa in Premier League.
La Juve resta alla finestra, consapevole di avere le carte in regola per inserirsi con decisione se dovesse scegliere di affondare il colpo.