Juventus, possibile addio di Cambiaso: Spence torna in cima alla lista di Ottolini

Sirene di calciomercato per Cambiaso: la Juventus riapre la pista Spence e Ottolini prepara il colpo in difesa per Spalletti

Il mercato della Juventus si muove su più direttrici e la dirigenza continua a lavorare con largo anticipo per non farsi trovare impreparata di fronte ai possibili assalti ai propri gioielli. Sulla corsia mancina, in particolare, le sirene internazionali si fanno sempre più insistenti per Andrea Cambiaso.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno azzurro è finito nel mirino di alcuni dei top club europei: Barcellona e Chelsea sarebbero pronti a sfidarsi a suon di milioni pur di strapparlo alla Continassa.

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Per questo motivo la società bianconera ha iniziato a valutare una serie di alternative in caso di una sua eventuale — e dolorosa — cessione. Nelle ultime ore è emersa una nuova pista particolarmente interessante, che porta a Londra e che sta guadagnando sempre più consistenza.

A rendere questa opzione concreta c’è un elemento dirigenziale decisivo: l’attuale direttore sportivo bianconero, Ottolini, nutre un forte apprezzamento tecnico per Djed Spence. Fu proprio lui, nella precedente esperienza dirigenziale, a portare il laterale inglese in prestito al Genoa, intuendone il potenziale e rilanciandolo in Serie A.

Oggi Ottolini riabbraccerebbe volentieri il suo pupillo a Torino, convinto di poter sfruttare gli ottimi rapporti con l’entourage del giocatore per assicurarsi un rinforzo affidabile e funzionale alla nuova Juventus. Una pista che, alla luce delle manovre su Cambiaso, potrebbe presto diventare una delle più calde del mercato bianconero.