Inter, Provedel spinge per il trasferimento: la Lazio non apre sconti, summit con l’agente

Provedel vuole solo l’Inter: la Lazio però resta ferma sul prezzo, pronto un incontro con l’agente per definire la strategia

Non c’è solo Marco Palestra tra gli obiettivi dell’Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Nelle ultime settimane, infatti, la dirigenza nerazzurra ha accelerato anche su Ivan Provedel, individuato come il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice alle spalle di Josep Martinez.

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Il portiere classe 1994 ha già fatto la sua scelta: vuole una nuova esperienza in un top club come l’Inter. Resta però da superare l’ostacolo più complesso, ovvero trovare un accordo con la Lazio. E trattare con Claudio Lotito è notoriamente una delle operazioni più difficili del panorama italiano.

Per questo motivo è previsto tra oggi e domani un incontro con l’agente del giocatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel colloquio si discuterà anche della strategia da adottare con i biancocelesti per arrivare al prezzo giusto. L’Inter è pronta a mettere sul tavolo 2-3 milioni, mentre la richiesta della Lazio si aggira intorno ai 5 milioni.

Una trattativa che entra ora nella fase decisiva, con i nerazzurri determinati a consegnare a Chivu un secondo portiere affidabile e di esperienza.