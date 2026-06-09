Calciomercato
Mourinho saluta il Benfica: il club annuncia ufficialmente Marco Silva come nuovo allenatore
Cambio in panchina al Benfica: adesso è ufficiale la separazione da Mourinho, il nuovo tecnico sarà Marco Silva
Il Benfica ha ufficializzato una doppia svolta in panchina: l’addio a José Mourinho e l’arrivo di Marco Silva come nuovo allenatore.
Il club portoghese ha comunicato la separazione dallo Special One dopo che il Real Madrid ha versato i 15 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, completando così l’operazione già impostata nei giorni precedenti con l’allenatore.
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Sarà dunque Marco Silva a raccogliere l’eredità di Mourinho sulla panchina delle Águias. Il tecnico lascerà il Fulham per iniziare una nuova avventura in patria e, come riportato dallo stesso Benfica sul proprio profilo X, ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione.
Una scelta che segna l’inizio di un nuovo ciclo tecnico, mentre il club saluta Mourinho dopo un passaggio breve ma intenso, concluso con l’interesse — e l’investimento — del Real Madrid.