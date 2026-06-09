Sergio Conceicao: «Nazionale portoghese? Sono un professionista, sono pronto a tutto, ma ora non è il momento. Sul Milan dico questo»

Sérgio Conceição è tornato a parlare pubblicamente, concedendo un’intervista esclusiva ai media portoghesi TVI, CNN Portugal e Maisfutebol. L’ex allenatore di Al‑Ittihad, Milan e Porto ha ripercorso le sue ultime esperienze in panchina, soffermandosi sia sull’avventura in Arabia Saudita sia sul passaggio in rossonero.

Nel colloquio, Conceição ha parlato anche del proprio futuro, rivelando un retroscena legato al mondo delle Nazionali, oltre ad aprirsi su aspetti più personali riguardanti la sua famiglia. Un’intervista a tutto campo che riaccende i riflettori sul tecnico portoghese e sulle prossime tappe della sua carriera.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

MILAN – «Ripensando a quel recente passato, si è rivelato che i sei mesi che ho trascorso al Milan sono stati piuttosto interessanti. Ora le cose vanno peggio. La struttura è cambiata, i dirigenti se ne sono andati e anche l’allenatore, un tecnico esperto con un curriculum impressionante, già campione d’Italia… Massimiliano Allegri. Anche lui è stato esonerato ed è riuscito a ottenere meno punti di quanti ne avessimo conquistati noi.»

«Da quando siamo arrivati al Milan, siamo riusciti a conquistare abbastanza punti in campionato per qualificarci alle competizioni europee. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia, eliminando la Roma, che con Ranieri aveva probabilmente disputato il secondo miglior girone di ritorno della sua storia, una squadra molto forte.

E abbiamo eliminato l’Inter, che all’epoca era finalista di Champions League. Abbiamo giocato una partita straordinaria, vinto 3-0 e raggiunto la finale contro il Bologna, una finale disputata a Roma. Poi abbiamo perso 1-0 contro il Bologna. Abbiamo vinto la Supercoppa, raggiunto la finale di Coppa Italia e conquistato i punti necessari per qualificarci in Europa.

Ovviamente, se mi chiedete – considerando tutta la storia del Milan – se sia necessario fare di più, la risposta è senza dubbio sì. E non voglio sottrarmi alle mie responsabilità o dire che sia andato tutto estremamente bene. Non è così. In altre parole, durante questa breve esperienza al Milan, non credo nemmeno sia giusto dire che sia stata colpa del presidente.

Penso che la responsabilità sia stata di tutti noi; le cose non sono andate come avrebbero dovuto. Ma negli ultimi dieci anni il Milan ha vinto due trofei: lo scudetto nel 2022 con Pioli e la Supercoppa dello scorso anno con me. In quei sei mesi, credo sia stata creata una base interessante sulla quale dare continuità al progetto.

Loro non l’hanno vista in questo modo e hanno ritenuto necessario cambiare, ma ora è stato confermato che quel cambiamento non è stato così positivo come pensavano»

FUTURO – «Non molto tempo prima dell’Al-Ittihad, ho avuto l’opportunità di allenare una nazionale che parteciperà al Mondiale. Ho ricevuto un’offerta quando Tedesco ha lasciato la nazionale belga. E molto recentemente sono stato contattato anche da due club francesi. Il mio futuro è più probabilmente all’estero che in Portogallo. Nazionale portoghese? Sono un professionista, sono pronto a tutto, ma ora non è il momento di parlarne»

FIGLI – «Tengo le cose separate, come dico sempre. In realtà, non parlo di calcio. Ho allenato due dei miei figli, Rodrigo e Francisco, al FC Porto. A casa non mi hanno mai sentito parlare… della squadra sì, ma mai direttamente di loro o di qualcosa che avessero fatto o non fatto in allenamento.

Non l’ho mai fatto. Distinguo chiaramente il ruolo di padre da quello di allenatore. Francisco ha avuto un percorso davvero molto bello. È riuscito a ottenere successo. Al FC Porto, alla Juventus. Anche con la nazionale è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante all’interno del gruppo, e questo mi rende molto felice per lui.

Non molto tempo fa sono andato a vedere Moisés in una partita dell’Amarante in cui ha giocato, e la squadra ha conquistato la promozione ed è diventata anche campione. Per me è tanto probabile andare a vedere una partita della nazionale quanto una partita di terza divisione.»

ARABIA – «Sono arrivato dopo un’annata positiva per il club perché, in termini di risultati, avevano vinto il campionato e la Coppa del Re. Tuttavia, c’erano problemi noti, soprattutto all’interno della struttura societaria.

E questo è diventato evidente con l’addio di Laurent Blanc qualche tempo dopo l’inizio della stagione. Ricordo che riuscì ancora a guidare la squadra in due partite di AFC Champions League. Mi sono quindi ritrovato in una realtà culturale completamente diversa, nella quale abbiamo cercato, in un certo senso, di sopravvivere attraverso i risultati fino a dicembre, quando abbiamo svolto un ritiro a Dubai e abbiamo avuto un po’ di tempo per lavorare con la squadra.

Fino a quel momento, infatti, avevamo avuto un calendario competitivo superiore alla media, con partite ogni tre giorni, il che rendeva difficile lavorare su alcuni aspetti che considero assolutamente essenziali affinché le mie squadre siano competitive. Abbiamo svolto quel lavoro a dicembre e successivamente ottenuto sette risultati positivi, tra cui sei vittorie in campionato.

Abbiamo conquistato anche cinque successi in AFC Champions League, che ci hanno permesso di recuperare una posizione non facile da recuperare e di qualificarci così per le Final Eight di Gedda. E ci siamo riusciti. In campionato, dopo quelle sette partite, è arrivata la finestra di mercato di gennaio. È stato un momento molto negativo per la squadra, che ha ridotto la nostra competitività, perché sono partiti giocatori molto importanti, in particolare Benzema e Kanté.»