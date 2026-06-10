Atalanta, ufficiale: Giuseppe Pompilio è il nuovo direttore dei processi sportivi

Nuovo innesto dirigenziale per l’Atalanta: Giuseppe Pompilio nominato direttore dei processi sportivi dei nerazzurri. Le ultimissime

L’Atalanta prosegue nella sua profonda riorganizzazione interna e ufficializza l’arrivo di Giuseppe Pompilio, nuovo direttore dei processi sportivi del club nerazzurro. Dopo l’annuncio di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo e l’esonero di Raffaele Palladino, la società bergamasca aggiunge un altro tassello chiave alla nuova struttura dirigenziale.

Pompilio approda a Bergamo dopo 13 anni di lavoro al fianco di Giuntoli, un legame professionale consolidato che l’Atalanta ha scelto di ricomporre per rafforzare l’area sportiva. Come specificato nel comunicato ufficiale, il dirigente avrà il compito di coordinare tutti i processi legati al settore sportivo, diventando una figura centrale nell’organizzazione nerazzurra.

In attesa dell’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, il club continua dunque a ridisegnare la propria identità tecnica e gestionale, con Pompilio chiamato a svolgere un ruolo strategico nel nuovo corso.

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IL COMUNICATO DELL’ATALANTA – “Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario – in qualità di Direttore dei Processi Sportivi – di Giuseppe Pompilio, dirigente che si è affermato negli anni per capacità, preparazione e competenze manageriali.

Laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione di avvocato e già docente a contratto presso l’Università degli Studi di Urbino, Pompilio ha precedentemente svolto con notevole profitto incarichi dirigenziali di primo livello partendo dal Fano Calcio, per poi passare al Carpi, al Napoli e infine alla Juventus. Negli ultimi 13 anni ha lavorato a fianco del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli“.

“Giuseppe Pompilio si occuperà di organizzare, coordinare e ottimizzare tutti i processi legati all’area sportiva. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Giuseppe Pompilio, augurandogli buon lavoro“.